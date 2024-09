Aly Sánchez cumple otro gran sueño: Participar en la conferencia de mujeres latinas "The Latin Power"

Las metas de Aly Sánchez no solo se reducen a su carrera como comediante y presentadora de televisión, la artista cubana acaba de cumplir otro gran sueño del que se siente muy orgullosa: participar en la conferencia de mujeres latinas “The Latin Power”.

En Instagram, Aly compartió con sus seguidores imágenes de este momento tan especial en su vida junto a un texto que resume toda su alegría.

“A principios de año, me hice un vision board donde puse todo lo que quería lograr, el que me conoce sabe que soy un poco incrédula. Entre todos esos sueños, había uno en grande: ¡estar en una conferencia! Y hoy, esa visión se hizo realidad de la manera más hermosa. Fui invitada a ser la host de The Latin Power, la conferencia de mujeres latinas más grande de Houston. ¡Sí, yo, esta guajira de Banao!”, escribió muy orgullosa de sí misma.

“No puedo explicar lo que significa estar aquí, rodeada de personas extraordinarias e inspirando a más de 600 mujeres que vinieron en busca de motivación y crecimiento. Sentir tanto amor en la tierra de mi gorda, la tierra que siempre me abraza, es un sueño hecho realidad. ¿Cómo puede ser mejor? ¡Gracias a todos por ser parte de este viaje!”, añadió Aly en su post.

En esa misma red social, la actriz publicó fotos con varias de las personas con las que tuvo la oportunidad de compartir en la conferencia.

Cada paso para Aly Sánchez siempre es motivo de satisfacción, sobre todo cuando mira atrás, a todo el camino recorrido.