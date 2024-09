Ovi comparece en Corte tras ser arrestado en Miami

El cantante cubano Ovidio Crespo, más conocido como Ovi, compareció este miércoles en Corte tras ser arrestado el día anterior en Miami por posesión de sustancias controladas, agresión verbal con arma de fuego y exhibición de arma de fuego en público.

Ovi se presentó ante la jueza Mindy Glazer, quien le impuso una fianza de 6,500 dólares y una orden de alejamiento contra el modelo venezolano Giussepe Benignini, a quien apuntó con un arma mientras manejaba en Miami.

Según informó en una directa en Facebook el periodista Mario Vallejo, de Univisión, el rapero no podrá comunicarse de forma personal ni electrónica con la víctima.

"En estos momentos, él está acusado de varios cargos, uno por asalto con agravantes, que presumo sea el momento en que saca el arma de fuego desde su automóvil, por un caso muy similar al de ira en la carretera. Pero esto va más allá, porque apuntó al chofer del otro automóvil con un arma de fuego", detalló.

"También, portar un arma de fuego y enseñarla de manera ilegal", agregó.

El cantante fue arrestado el martes 17 de septiembre en Miami después de que Giussepe Benignini lo denunciase por apuntarle con un arma mientras conducía en Miami.

"Estoy manejando y veo que se me atraviesa un auto, un McLaren. Le toco la bocina porque casi me da y cuando le toco la bocina, se para y me saca una pistola. [...] Yo pensé que me iba a disparar", relató el joven.

El video de la detención del cubano circula en redes sociales.

El mismo día del incidente Ovi compartió en sus redes una publicación en la que se le veía feliz en su McLaren de colores.

Este hecho se suma a otros similares que ha protagonizado el cantante cubano en los últimos años en Estados Unidos, donde ha sido arrestado varias veces.

En 2021 tuvo un enfrentamiento con otro cantante y también mostró un arma en público.