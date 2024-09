Ovi está detenido por ICE y podría enfrentar una orden de deportación

El cantante cubano Ovidio Crespo, más conocido como Ovi, está detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y podría enfrentar una orden de deportación.

Según se puede comprobar en la web de la agencia, Ovi se encuentra en este momento en el Centro de Detención Krome, desde donde usualmente son deportados los migrantes hacia sus países.

El reguetonero compareció el miércoles en Corte tras ser arrestado el día anterior en Miami, acusado de posesión de sustancias controladas, agresión verbal con arma de fuego y exhibición de arma de fuego en público.

La jueza le impuso una fianza y una orden de alejamiento contra un venezolano al que apuntó con un arma desde su auto, mientras ambos conducían por Miami. Al ser arrestado, los agentes le encontraron la pistola en su cinto y dos pastillas genéricas de Percocet (un analgésico narcótico semisintético) en el carro.

El periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51, reveló en su cuenta de Instagram que las autoridades migratorias le presentaron al cantante una retención migratoria, una solicitud que hace ICE cuando tiene interés en una persona detenida en una cárcel local, federal o estatal. Cuando esto sucede, el migrante, tras ser liberado, puede estar retenido durante 48 horas más.

"Durante ese tiempo, ICE puede ir por esa persona y llevarla a uno de sus centros, como al parecer sucedió en este caso", explicó Boentes.

Acerca del futuro de Ovi, el abogado Jesús Reyes explicó que aunque le lleguen a poner la orden de deportación, no es seguro que sea devuelto a Cuba, sobre todo por las dificultades de deportación hacia la Isla.

En su cuenta de YouTube, el letrado recalcó que los cargos que enfrenta el detenido son graves y que si es condenado por, eso puede conllevar a que sea puesto no solo en un proceso de remoción sino que sea deportado.

"Sin embargo, aun con una orden de deportación, no es seguro que vaya a ser deportado físicamente debido a que ha habido dificultades para deportar personas de Cuba hacia la Isla. Es posible que pueda quedarse en Estados Unidos bajo una orden de supervisión", aclaró.

Esta semana la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) en Miami dio a conocer el video de la detención del reguetonero cubano, al que dos oficiales tuvieron que sacar a la fuerza del auto mientras un tercero le apuntaba con su pistola.

"Estuvo involucrado en un enfrentamiento de tráfico y apuntó con un arma de fuego a otro conductor. Se enfrenta a varios cargos por delitos graves", dijo la agencia en su cuenta de X.

Ovi fue localizado el miércoles cuando conducía una camioneta Lamborghini en Doral, donde reside. Fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight y acusado de posesión de sustancias controladas, agresión verbal con arma de fuego y exhibición de arma de fuego en público.

El incidente que motivó su detención ocurrió el lunes poco después de las 12:45 pm.

La víctima, el modelo venezolano Giussepe Benignini, iba por Southwest Eighth Street debajo de Florida's Turnpike, en el oeste de Miami-Dade, cuando el McLaren de Ovi le cortó el paso. Benignini le tocó la bocina y aquel respondió apuntando con un arma por la ventanilla.

El modelo grabó todo con su celular. Reconoció al cantante y su auto y lo identificó a través de Instagram.

"Estoy manejando y veo que se me atraviesa un auto, un McLaren. Le toco la bocina porque casi me da y cuando le toco la bocina, se para y me saca una pistola. [...] Yo pensé que me iba a disparar", relató la víctima.

Este hecho se suma a otros similares que ha protagonizado el cantante cubano en los últimos años en Estados Unidos, donde ha sido arrestado varias veces.

En 2021 tuvo un enfrentamiento con otro cantante y también mostró un arma en público.