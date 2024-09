Cantante cubano Ovi es detenido en Miami tras ser acusado por apuntar con un arma a un joven mientras manejaba

El cantante cubano Ovidio Crespo, más conocido como Ovi, fue arrestado el martes 17 de septiembre en Miami, enfrentando varios cargos, entre ellos, posesión de sustancias ilícitas, exhibición inapropiada de un arma de fuego y agresión a mano armada. Así lo indica la ficha policial del cantante, donde indica que se le impuso una fianza de 8.000 dólares por estos delitos.

La detención del joven cubano llega después de que el modelo venezolano Giussepe Benignini le denunciase por apuntarle con un arma mientras manejaba en Miami. "Me sacó una pistola y me amenazó aquí en Miami", dijo el joven, enseñando el video de lo ocurrido.

Captura de https://www.miamidade.gov/

"Estoy manejando y veo que se me atraviesa un auto, un McLaren. Le toco la bocina porque casi me da y cuando le toco la bocina, se para y me saca una pistola. [...] Yo pensé que me iba a disparar", relató el joven.

"¿Cómo esta gente que se hace llamar artista comete una falta y encima te amenaza y te saca una pistola? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese disparado? No lo entiendo, gente que dice ser artista. No sé como hay gente que apoya a estos artistas. Yo voy a poner la denuncia. Sé que es él porque en su Instagram tiene el mismo auto", agregó este joven, que compartió lo sucedido en sus redes sociales para denunciar públicamente a Ovi de amenazarle con un arma.

Este incidente se suma a los que ha protagonizado el cantante cubano en los últimos años. Ovi ha sido arrestado en varias ocasiones en Estados Unidos, entre ellos por un enfrentamiento con otro cantante en 2021 donde también mostró un arma en público.