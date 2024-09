Encuentran a adolescente que estaba en paradero desconocido en Matanzas

Noemí Victoria Blanco Acosta, la adolescente que se encontraba en paradero desconocido desde el 12 de septiembre en la provincia de Matanzas, fue localizada sana y salva, según ha actualizado en redes sociales el padre de la menor.

"Gracias a la colaboración de todos por redes sociales les informo que ya mi hija apareció. Se encuentra bien. Reitero a todos los que de una forma u otra apoyaron a mi familia estos días las gracias de corazón, y espero que todos los que hoy pasan por la situación que nosotros vivimos que pronto tengan buenas noticias como la acabamos de tener nosotros", escribió en Facebook Ángel Salvador Escandell Zamora.

Como es habitual, la fuente familiar no ofreció detalle alguno sobre dónde o en qué circunstancias fue localizada la menor.

Captura de Facebook/Ángel Salvador Escandell Zamora

En otra publicación más reciente, que acompañó de una foto junto a su hija, Escandell Zamora reiteró su agradecimiento a quienes contribuyeron a difundir el caso.

"Miles de bendiciones a todos los que nos ayudaron en estos días tan convulsos. Mi hija apareció y ya está con nosotros, pero todo ha sido gracias al esfuerzo conjunto de todos los que dedicaron un minuto de su valioso tiempo, de corazón, gracias, gracias y gracias. Que todas las familias que pasan por lo que pasamos nosotros puedan llegar pronto a la alegría de tener lo que buscan a su lado", reiteró el padre de la adolescente.

Captura de Facebook/Ángel Salvador Escandell Zamora

La adolescente vive en Cárdenas y estaba ausente de su domicilio desde el 12 de septiembre, aunque había sido vista por última vez el pasado fin de semana en Santa Marta, cerca de Varadero.

Previamente el padre de la menor había indicado que su hija andaba con una mochila y la familia pensaba que podía ir rumbo a la ciudad de Matanzas o a La Habana. Detalló también que la menor al parecer andaba "con ropa que no es de ella" porque todas sus pertenencias en su casa.

En las últimas horas decenas de internautas -allegados o no a la familia- se han alegrado de la aparición de la adolescente, aunque otros consideran justo que en casos así los familiares, pese a tratarse de un tema privado, den un mínimo de información en público sobre las presuntas causas de la desaparición.

"Al menos deberían decir cuál fue el motivo o algo. Gritan a cuatro vientos que ayuden a compartir cuando desapareció, pero no dicen nada de la causa cuando la encuentran. Me parece un poco mal de su parte aunque sea un tema tanto sensible deberían también decir a todos aquellos que tanto han orado y se han tomado un minuto para compartir las publicaciones y hacer este caso viral por todos los grupos", reprochó una comentarista.

El Observatorio de Género Tensas (OGAT) ya actualizó en Facebook que la menor fue encontrada.

Captura de Facebook/Alas Tensas

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el caso.

En los últimos años -coincidiendo también con el aumento de la violencia en Cuba- son frecuentes los reportes de personas desaparecidas en Cuba, lo que genera preocupación en las familias que, a falta de un canal oficial para visibilizar estos casos, acuden desesperadas a las redes sociales y a medios independientes en busca de ayuda para localizar a sus seres queridos.