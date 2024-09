Exlocutor cubano en EE.UU. recuerda la importancia de atender llamadas familiares: "Puede ser que sea la última"

El joven exlocutor cubano Alejandro Quintana (@alequintanaoficial), que reside en Miami desde 2022, ha emocionado profundamente a su audiencia con su reflexión sobre la importancia de responder las llamadas de Cuba, especialmente cuando provienen de familiares, amigos o seres queridos.

“A veces la vida puede cambiar en un instante. Quizás esa sea la última llamada que recibas de ese número de teléfono”, expresó Quintana en la red hace unos días, recordando lo fugaz que puede ser el tiempo y lo valioso que es mantener la conexión con los seres queridos. “La vida se nos va sin ver o abrazar a la persona que está del otro lado del mar”, añadió, apelando a la experiencia de tantos inmigrantes que, como él, están lejos de casa.

Las reacciones de los seguidores han sido igualmente conmovedoras y reflejan la realidad de muchos cubanos en el exilio. “Tus palabras me llenan de emoción, tienes muchos sentimientos y es muy real todo lo que dices”; “Me has hecho llorar, llegas a lo más profundo de nuestros corazones con tus palabras maravillosas; “Así me pasó a mí, estaba ocupada y la última llamada de mi hermana no la pude atender. Murió ese día y mi corazón murió con ella”; “Nunca lo hago porque mi corazón vive en pedazos por volver”; “Cada vez que haces un video, me haces que se me tranque la garganta”, comentaron algunos.

Quintana, quien recientemente habló sobre su primer año en EE.UU., sigue utilizando su plataforma para compartir mensajes cargados de sabiduría y empatía, recordando a sus seguidores que, aunque la vida en el extranjero es difícil, no hay que dejar de lado esos lazos familiares que sostienen el alma.