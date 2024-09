Anita con Swing obtiene la residencia permanente en EE.UU.: "Nuevo inicio para mí en este país y como persona"

La youtuber e influencer cubana Anita con Swing (@anitaconswing) ha emocionado a sus seguidores tras anunciar que ya tiene residencia permanente en Estados Unidos. El emotivo momento fue compartido tanto en Instagram como en TikTok, donde se ve a la joven sin poder ocultar sus sentimientos al abrir el sobre.

En el video, Anita recordó los desafíos que enfrentó para llegar hasta este punto, mencionando cómo hace un año y medio tuvo que dejar su vida en España y adaptarse a un nuevo comienzo en Estados Unidos. "Mi vida cambió para siempre", expresó al comienzo de su comentado vídeo.

Mientras preparaba una orden para su nuevo emprendimiento de arte, su esposo, el músico Raúl Zapata, le entregó un correo que cambiaría su vida. “Dime amor, mi esposo, con un correo muy importante en la mano... Esto que estoy abriendo es nada más y nada menos que mi residencia permanente en Estados Unidos", compartió visiblemente emocionada.

En Instagram, su esposo no dudó en celebrar la buena noticia con ella: “Sigo pensando en tu carita cuando te di la noticia... me llena de felicidad, muy merecido”, a lo que Anita respondió: “Hemos trabajado y luchado juntos por nuestros sueños, que cada pasito se siente tan bien de tu lado. Gracias, mi amor”. Este cruce de mensajes destaca el apoyo y la complicidad entre la pareja, un elemento importante en la historia.

Instagram / Anita con Swing

Ella, además, mostró su agradecimiento con una publicación en la que bromeaba: “My pronouns are USA... Residente Permanente de Estados Unidos de América, estoy demasiado agradecida con las oportunidades que he tenido de superarme y crecer en este país”.

Este hito en su vida llega pocos meses después de haber celebrado a cumplir el primer mes en el país todos los cambios, ganancias y aprendizajes que le estaba reportando. "Este país te cambia la vida", dijo en esa ocasión.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, con cientos de felicitaciones llenas de emoción y buenos deseos: “Esa emoción nunca se olvida. Felicidades”; “Mereces cada logro, te sigo desde que comenzaste en nuestro querido Holguín”; “Estoy llorando de felicidad contigo”; “Se hizo, estoy tan feliz por ti”; “Te sigo desde que empezaste en Cuba... Welcome to USA, congrats”; “Dios te bendiga, este es solo el comienzo de muchos éxitos”; “Felicidades, eres luz y un gran ejemplo para los jóvenes”; “Es un momento especial, sobre todo para los cubanos, éxitos”; “Que alegría tan grande, tus sueños se están haciendo realidad”; “Felicidades, no me imagino lo emocionada que debes estar”; “Te lo mereces, trabajas duro y eres ejemplo para muchos”; “Felicidades, soy cubana y sé lo importante que es esto”; “Lloré contigo, eres una guerrera, Dios te bendiga”; “Lo lograste, felicidades y a seguir brillando”; “Que felicidad, que Dios te siga bendiciendo en cada paso”.

Con su residencia permanente, Anita con Swing celebra un nuevo comienzo lleno de esperanzas y metas, como ella misma expresó: "Un nuevo inicio para mí en este país y como persona".