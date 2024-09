La Diosa "retoca" su Cadillac: Ahora es "rosado pink como si fuera una muñequita"

A La Diosa le gustan los cambios y no solo de look; la cantante acaba de cumplir otro sueño, lograr que su auto tenga un llamativo color rosa con el que seguramente no pasará desapercibido.

“Yo quiero que todo esté como a mí me gusta, ahora a mí se me ocurrió tener mi Cadillac rosado pink como si fuera una muñequita”, se le escucha decir en un video que compartió en su Instagram.

La artista llevó su auto para que le hicieran un ‘car wrapping’, una técnica para decorar y personalizar, en este caso automóviles, utilizando un vinilo adhesivo que cubre total o parcialmente la pintura original y ayuda a protegerla.

Cuando La Diosa vio el resultado final su expresión de alegría era tal que no podía ocultar su satisfacción.

“¡Oh my Good! ¡Qué clase cambio Dios mío! ¡Ay qué lindo!”, exclama toda feliz mientras observa cada detalle del wrapping.

“Esto me ha encantado, tiene mucho que ver conmigo”, dice mientras posa para las cámaras junto a su Cadillac que parece un auto totalmente diferente.