La Diosa le tiene una mano amiga a Chocolate MC: “Me alegra que reconozca que necesita ayuda”

La cantante cubana La Diosa reaccionó este fin de semana a la decisión del reguetonero Chocolate MC de internarse en un centro especializado para atender sus problemas de salud mental y emocionales.

Durante una transmisión en directo, La Diosa expresó su satisfacción por la postura que ha asumido el artista y reveló que ambos ya habían retomado el contacto hace varios días.

“Me toca a mí, que fui la lastimada en ocasiones, que por ese motivo tuve que bloquearte de todas las redes sociales sin responderte nunca nada... Quiero decirte que me alegra mucho que hoy pienses así, pero coño, ojalá te mantengas”, dijo.

La intérprete también valoró el esfuerzo del influencer Alexander Otaola, quien ha estado involucrado en buscar ayuda profesional para el reguetonero.

“Otaola hizo un buen papel en buscar ese lugar para que sea atendido. Chocolate está en toda la disposición de hacerlo, está dando un paso muy importante, que es la aceptación de que necesita ayuda”, expresó.

La Diosa subrayó la importancia de que el artista haya dicho que sí voluntariamente a recibir asistencia, algo indispensable en Estados Unidos para iniciar un proceso como este.

“Ese paso lo tenemos gracias a Dios... Eso es grandioso para mí, para Osmani, para Laurita, que son los que han estado ahí constantemente ayudándolo”, afirmó.

“La ayuda de Otaola ha sido muy grande. No te voy a decir cómo se llama [el lugar], que no hablo inglés perfectamente, entonces no lo quiero pronunciar mal, pero esos lugares que acogen a las personas que tienen estos problemas y los desintoxican, o sea que eso es maravilloso, que él nos haya dado a todos un sí”, concluyó.

Estas declaraciones llegan después de que Chocolate MC sorprendiera a sus seguidores al anunciar en sus historias de Instagram que ha decidido internarse, “por mí, por mis hijos, por mi familia y por mis fanáticos”, según escribió en uno de los mensajes que luego eliminó.

“Mañana será mi último show hasta nuevo aviso. Estaré internado por par de meses para así cuidar de mí, pues cuando nadie te quiera, recuerda quererte”, expresó el reguetonero la semana pasada.

Preguntas frecuentes sobre la decisión de Chocolate MC de internarse para tratar sus problemas de salud mental