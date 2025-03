La cantante cubana La Diosa compartió este jueves un emotivo video en el que muestra a su hijo Axel conduciendo su carro, una camioneta rosada que ya es bien conocida por sus seguidores.

"Esto sí que es grandioso. Está manejando, mi amor", dice la artista mientras graba el momento desde el asiento del copiloto. Con visible emoción, añadió: "Imagínate, este sí ya está creciendo y bastante rápido. Aquí me ves al lado de él todo el rato, coordinando que todo esté bien".

El video, dividido en varias escenas, muestra a Axel no solo manejando el vehículo con concentración, sino también encargándose de poner gasolina, mientras su madre lo observa con orgullo.

"Me da una emoción muy grande verlo, me da una emoción enorme saber que dentro de poco ya estará haciendo sus cosas solo. ‘Mamá voy a ir a no sé dónde’, e irá y vendrá, y nosotras las madres preocupadas como siempre", expresó la cantante, conocida por su cercanía con sus hijos y su sinceridad ante las cámaras.

Para La Diosa, este momento marca un paso importante en la vida de su hijo: "A mí me da emoción tremenda verlo hacer lo que le gusta, dar un paso más en la vida. Hoy maneja, se siente hombrecito, ya sabes. Estoy feliz".

Las reacciones no se hicieron esperar, y fueron cientos los seguidores que inundaron la publicación con mensajes llenos de cariño y admiración.

“Dios, ¡cómo crecen estos jóvenes! Felicitaciones”, comentó una usuaria. Otros destacaron la madurez del adolescente: “Muy lindo Axel, se ve que es un muchacho de mucho fundamento, miles de bendiciones”, dijo otra seguidora.

También hubo mensajes llenos de identificación: “Lo veo y pienso en mi hija de 12 años... pronto me tocará lo mismo”, escribió una madre conmovida.

Los seguidores elogiaron la dedicación de La Diosa como madre. “Felicidades para tu hijo y para ti, por excelente madre”, “Eres una gran madre, felicidades y bendiciones a esa hermosa familia” y “Podrán criticarte, pero de que eres una madre por excelencia, lo eres”, fueron solo algunos de los muchos comentarios que recibió.

Además, no faltaron consejos maternales: “Yo siempre le recomiendo a mi hijo que cuente hasta cinco en los semáforos, por si alguien se lleva la luz”.

Con esta publicación, La Diosa volvió a conectar desde lo más humano con su audiencia, mostrando una faceta íntima y genuina que también forma parte de su vida artística y personal.

