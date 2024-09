Aly Sánchez sobre sus visitas a Cuba: "Primero está mi familia y después todo lo demás"

A varios artistas en Miami se les cuestiona abiertamente por sus frecuentes viajes a Cuba, Aly Sánchez, aunque no ha sido blanco de muchas de estas críticas, al menos no de parte de sus seguidores, confiesa qué la motiva a viajar a su país natal.

En entrevista para “Destino Tolk”, la actriz y comediante cubana dejó clara su postura respecto a este tema.

“Cada quien tiene su punto de vista y su contenido también, obviamente quien no tenga contenido de política no tiene por qué meterse en eso. Yo entiendo a cada persona, si tú no estás yendo más por x o por y, porque no puedes, porque no te dejen, porque decidiste irte por este lado, porque te pagan, porque decidiste dedicarte a la política porque lo sientes de verdad, todas esas cosas son entendibles para mí”, aseguró Aly.

“Yo siempre he creído, toda la vida, que primero está mi familia y después está todo lo demás. Yo por lo menos no voy a permitir nunca que mi familia se muera de hambre o que se muera alguien sin yo estar presente”, enfatizó la artista.

Al igual que muchos cubanos en el exilio, Aly considera importante el ayudar a los suyos en la isla: “Desde que yo estoy en este país, vine en el 2007, toda mi familia de La Güira, de Banao, los pocos que viven en la ciudad, todos viven por mí”.

“Yo siempre he entendido, nunca me he tratado de justificar porque tampoco creo que uno se tiene que estar justificando por algo que uno hace de corazón, mis seguidores jamás a mí me han juzgado, si hay alguien que ha juzgado es alguien que no es seguidor mío y que no me conoce”, dijo Aly en la entrevista.

Su último viaje a Cuba fue el pasado agosto, luego de que su abuela sufriera una caída y se fracturara la cadera.