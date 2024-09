Oniel Bebeshito celebra aniversario de su carrera artística: "Ya son tres añitos luchando por un sueño"

Este 21 de septiembre es día de celebración para Oniel Bebeshito pues cumple tres años de carrera artística, un logro que festejó junto a sus seguidores en Instagram.

El reguetonero aprovechó la fecha para recordar sus inicios en la música y todo lo que ha logrado a base de constancia, dedicación y sacrificio.

“Hoy estamos de aniversarios ya son tres añitos luchando por un sueño. Me acuerdo como si fuera hoy asere, yo me quedaba solito grabándome y haciéndome la música yo mismo en casa del Chino en Habana Records, yendo desde tempranito a esperar que hubiera un huequito pa´ yo grabar, pasando hambre y vuelto de necesidades y por la noche empezar a grabar y después irme pa´ mi casa por la madrugada caminando desde Belascoain y Malecón hasta el Latino porque no tenía ni 40 centavos pa´ la guagua y hoy veo el resultado de tanto sacrificio y baf no tengo palabras”, escribió el cantante en una publicación.

En sus stories en Instagram recordó sus primeras canciones, cómo al principio no tenía ni canal de YouTube ni ninguna plataforma musical donde subir su música, y comenzó haciendo cover con lo que se hizo famoso, hasta que la fama lo obligó a hacer sus propias canciones.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

El mayor agradecimiento de Bebeshito es siempre para el público dentro y fuera de Cuba: “Hoy la vida me ha premiado debido al esfuerzo y el trabajo con una gran carrera, con una gran familia, con muchas personas que me han acogido como parte de ellos, con un país entero que no ha parado de apoyarme en cada una de mis locuras y que día a día me ha hecho más grande. Todos esos cubanos que han emigrado y aun así siguen apoyando la música que se hace en la isla”.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

Hace solo unos días Bebeshito lanzó el último EP de su disco 22 Caminos, una producción que de principio a fin ha sido un éxito y lo ha colocado en la cima de la popularidad.