Madre cubana denuncia que a su hijo con un tumor le quitaron la dieta de leche: "La poca mierda que le dan"

Una madre cubana denunció que a su hijo de 10 años, quien tiene un tumor en el ojo derecho, se le venció la dieta alimentaria (solo de leche, no de carne) y le comunicaron que no se la pueden renovar.

Eliannis Ramírez hizo una directa en su perfil de Facebook y explicó que su niño padece de un neurofibroma plexiforme, un glaucoma secundario al tumor, una neurofibromatosis tipo 1 y además tiene un hueco en el cráneo, "esperando por un tratamiento que el MINSAP no le acaba de comprar".

"Resulta que a mi hijo se le venció la dieta, con todos los diagnósticos que tiene (...). Yo necesito que alguien del gobierno me explique y me diga cómo Damir va a tomar leche", demandó.

Indignada, la mujer detalló que los médicos que tratan al niño le dicen que no pueden emitirle una dieta porque su tumor es benigno, sin tomar en cuenta los daños que tiene y que sufre una enfermedad crónica muy extraña.

"Ahora tengo yo que caerle atrás a la doctora, a ver si me inventa una dieta, porque todo es así, todo es un invento, una conseguidera, una compradera; si uno no da dinero no resuelve nada", subrayó.

"Yo sabía que me iban a decir que no, porque el tumor de mi hijo es benigno. Pero es muy agresivo, coño, le tiene el cráneo desbaratado. ¿Cómo le van a quitar la leche, cómo no le van a renovar la dieta, la poca mierda que le dan? ¡No se lo quiten, cojones!", exigió.

Horas después de compartir el video, Eliannis informó que finalmente la doctora del consultorio renovó la dieta, pero en la Oficina de Control y Distribución de Alimentos (OFICODA) no la aceptaron porque ese tipo de dieta solo puede autorizarla un especialista.

"¿Pero qué especialista? Para el tipo de enfermedad de Damir en Cuba no hay. Todo es un enredo y un invento", cuestionó.

En otra publicación, la mujer pidió que alguien le vendiera un modelo de dieta (original) para que se la pudieran renovar porque en la OFICODA "no hay un papelito, no hay vergüenza".

Captura de Facebook / Eliannis Ramírez

En septiembre del año pasado, esta madre denunció la precariedad del sistema de salud pública en Cuba, desesperada por la situación del niño, quien lleva años esperando por una operación que no llega.

En un mensaje en Internet, le preguntó al gobernante Miguel Díaz-Canel cuánto ella debe pagar para que operen al niño.

"Por favor, presidente Díaz-Canel, dígame cuánto cuesta la operación del tumor en el ojo de mi hijo en una de las clínicas privadas que hay en Cuba. Quiero saber para recaudar dinero y ver si lo puedo operar. Si tengo que pedir limosnas también pido. Solo dígame el precio porque sé que en esas clínicas sí hay personal médico y recursos", dijo.

El hijo de Eliannis se llama Geobel Damir Ortiz Ramírez y vive en Bayamo, pero se trata en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, de Marianao.