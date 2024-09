Madre denuncia agresión de profesor a su hijo en escuela secundaria de La Habana

Una madre denunció el abuso que sufrió su hijo de 14 años de manos de un profesor, que lo ha golpeado en varias ocasiones en una escuela secundaria en el municipio de Regla, La Habana.

Katysleydys Izquierdo realizó desde el martes una serie de publicaciones en redes para denunciar la agresión física de un profesor de Educación Laboral de la Escuela Secundaria Básica Julio Antonio Mella contra el niño, que es alumno de ese centro.

Según contó en un video en Facebook, fue llamada por una maestra de su hijo porque “había hecho algo”. Cuando ella se presentó en la escuela, el niño le comunica que el profesor le dio. “Le pregunto a los otros niños del aula y me dicen que el profesor le dio y que le ha dado en varias ocasiones”, reveló la madre.

“Yo no puedo entender que a un menor de edad de 14 años, un profesor, un hombre de estatura grande, le dé unos trompones o lo magulle, o lo zarandee, o le haga lo que le haga”, dijo indignada, y explicó que a su hijo el maestro le dio puñetazos en el brazo, y “en varias ocasiones le ha metido”.

Antes de hacer las denuncias en redes, la madre acudió a la unidad número 13 de la Policía, en Regla, para hacer una acusación formal, pero su intento fue en vano. Los oficiales no tomaron la denuncia con el pretexto de que no procedía porque no hubo lesiones.

“Por eso estamos como estamos, la estación de Policía dice que no procede porque no hay lesiones”, cuestionó.

Captura de Facebook/Katysleydys Isquierdo

Izquierdo se personó también en las oficinas de la Dirección Municipal de Educación, donde le comunicaron que “iban a evaluar, a ver qué era lo que había pasado”, según sus palabras.

“No pasa nada, es algo que en este país no pasa nada”, afirmó, al tiempo que se preguntó si tendría ella que agredir al profesor “para que haya lesiones y, entonces, el caso de mi hijo proceda”.

“Estamos acabando…”, lamentó la madre, que enfurecida por el abuso contra su hijo, se dirigió al docente -“si estás viendo mi video”, dijo-, y con palabras insultantes lo desafió a que fuera a su casa y la golpeara a ella.

Izquierdo aseguró en otra publicación que no esperaría más de cinco días a que le dieran respuesta del caso, y manifestó su esperanza de que el profesor sea expulsado “por darle golpe y amenazar a un menor”.

Hasta el momento de publicar esta nota, la madre cubana no había dado más pormenores del caso.

En mayo de este año causó indignación entre los cubanos la golpiza que una maestra le dio a un niño de cinco años, con un machete de juguete, provocándole lesiones en un pulmón que requirieron atención médica especializada en un hospital de Sancti Spíritus.

Solo después de que la familia denunciara el caso en el Ministerio de Educación en La Habana, la Dirección General de Educación en Yaguajay, municipio donde ocurrió la agresión, inició una investigación y sancionó a la docente con un traslado a otra plaza en condiciones laborales distintas, por un período de un año.