Niño cubano con líquido en un pulmón por golpiza de una maestra en Sancti Spíritus

Un niño cubano de solo cinco años se encuentra hospitalizado, con líquido en un pulmón, debido a una golpiza que le propinó la maestra en la escuela donde cursa el preescolar, en la provincia de Sancti Spíritus.

“Hoy con un dolor inmenso estoy haciendo esta denuncia pública para que el mundo se entere de los abusos que se están cometiendo en las escuelas cubanas. Este que ven aquí es mi sobrino de apenas 5 años, cursando el preescolar, la maestra cogió un machete de juguete y golpeó al niño”, reveló Lizandra Liens, tía del menor en una publicación en Facebook.

Captura de Facebook/Lizandra Liens

“Dicho golpe le provocó líquido en el pulmón, el niño se encuentra hospitalizado en Sancti Spíritus, de la misma boca del niño dice todo lo sucedido”, explicó Liens, quien hizo público un estremecedor video en el que su sobrino, nombrado Angelo, cuenta a una doctora del centro médico la agresión de que fue víctima.

“La maestra me dio duro… Me paré en la silla, afuera… Cogió el machete y me dio… ¡fuaaa!”, confesó el propio pequeño y mostró a la doctora la parte de su cuerpo donde fue golpeado.

El niño aseguró que sentía dolor en el lado izquierdo, cuando la profesional le palpó durante el examen físico.

En las fotografías publicadas por Liens aparece Angelo recibiendo un suero por vía intravenosa y conectado a un balón de oxígeno. La tía también subió foto y video del ultrasonido que le realizaron en el policlínico de Yaguajay.

En los comentarios varias personas, indignadas por el hecho, coincidieron en que la maestra agresora debía ser expulsada de su trabajo y algunos opinaron que debería estar presa. “Abusadora”, “esa nunca en su vida debió ser maestra”, “¿cuál es el derecho que le da a una simple maestrucha darle golpe a un niño ajeno?”, “Justicia con ella presa”, fueron algunas de las expresiones en el post.

Ante los numerosos pedidos de justicia para el pequeño Angelo, su tía respondió que se había hecho la denuncia del hecho ante las autoridades, pero, no obstante, ella daría a conocer el caso “por todos lados, que no piensen que se va a quedar así”, advirtió.

Según la literatura médica, el líquido se puede acumular en los pulmones, entre otras causas, por traumatismos en la pared torácica, provocando un edema pulmonar, que requiere atención médica de inmediato. Por lo general, el tratamiento incluye el suministro de oxígeno adicional y la administración de medicamentos.

La violencia se ha instalado como algo “cotidiano” en todos los ámbitos de la vida en Cuba, incluido el sector educacional, en una notoria evidencia de la degradación de la sociedad en medio de la crisis económica, social y política que atraviesa el país.

Desde crímenes, asaltos y robos, hasta trifulcas en colas, fiestas o cualquier espacio público, la escalada de violencia no parece tener fin en la isla.

Recientemente, en lo que terminó siendo una riña masiva, la madre de una estudiante de una escuela secundaria de Guanabacoa, en La Habana, junto a su hija y tres alumnas más golpearon a otra niña, a un profesor que trató de separarlas y a otros adolescentes que también lo intentaron.

En noviembre de 2023, una maestra cubana fue asesinada en Encrucijada, Villa Clara, cuando intercedió en una pelea entre dos estudiantes. En el incidente, una mujer la atacó con un objeto punzante, ocasionándole la muerte.