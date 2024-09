Tiktoker cubana en EE.UU. frustrada por robos de paquetes en la puerta de su casa

La popular tiktoker cubana @kurly_la_peque denunció en la red que le han robado paquetes que recibe en la puerta de su casa, ¡y no es la primera vez que le pasa!

La creadora, que vive en un condominio en Louisville, Kentuchky, nunca pensó que algo así le ocurriría en un país donde, según ella, "las personas no tienen necesidad de robar".

"Bueno, a mí la verdad es que no me gusta hacer este tipo de contenido... pero voy a hacerlo porque no sé si a las demás personas les está pasando igual", explicó en el video. Mostrando imágenes de su cámara de seguridad, @kurly_la_peque reveló cómo una persona llega, 10 minutos después de que el repartidor deja el paquete, y se lo lleva sin ningún remordimiento. "No es la primera, y sé que no va a ser la última. Me ha pasado muchísimas veces", confesó, visiblemente frustrada.

La situación es tan seria que incluso ha tenido que cancelar colaboraciones con tiendas de TikTok Shop, ya que no puede probar los productos que le envían. "Yo trabajo con las redes sociales... y es mi imagen la que está en juego", afirmó.

Los seguidores no tardaron en reaccionar y darle ideas para evitar más robos. "Pon que te lo entreguen en los casilleros de algunas estaciones de gasolina... ahí es súper seguro"; "Compra una caja buzón grande con llaves para que nadie pueda sacar los paquetes", sugirieron algunos; mientras otro le dijo directamente: "Tienes que hacer un reporte a la policía y darle los videos de los robos".

Algunos de sus seguidores, que también viven en la misma ciudad, confirmaron que es un problema común: "Yo vivo en Louisville también y nos roban los paquetes... parece que es bastante común aquí", comentó una usuaria.

Por ahora, @kurly_la_peque sigue esperando una solución mientras acumula videos de sus paquetes desaparecidos y se pregunta qué hacer: "No sé si esto lo tengo que denunciar a la policía… ya no sé qué hacer", concluyó, pidiendo consejos a su comunidad.

Denuncias como estas no son nuevas en la red, donde otras personas radicadas en Estados Unidos han alzado la voz ante diferentes tipos de problemas. Recientemente, otra creadora cubana también expresó su frustración por la falta de valores y el comportamiento desleal de algunos usuarios en su entorno. En ese caso, la influencer dejó un claro mensaje a quienes se apropian de lo ajeno: "eso no te pertenece, eso no es tuyo".