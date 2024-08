Cubana en USA envía contundente mensaje a quienes se cogen paquetes ajenos

Una cubana que vive en Estados Unidos compartió un mensaje en TikTok en el que advirtió sobre la importancia de no tomar paquetes ajenos que se encuentren en la calle o en las puertas de otras cosas en espera de ser recogidos por sus legítimos dueños.

"Estas cosas caballero no se tocan", expresó en su video, donde lamentó que algunas personas procedieran de forma tan incorrecta y vergonzosa.

La mujer (@emmy8356 en la red) explicó que, aunque algunos recién llegados a Estados Unidos podían no estar familiarizados con las normas locales, esto no justificaba tomar lo que no les pertenecía.

"Eso no te pertenece, eso no es tuyo", enfatizó, refiriéndose a los paquetes que la gente podía encontrar a la puerta de algunos domicilios. Además lamentó que este comportamiento pudiera dar una mala imagen: "Nosotros los cubanos damos pena haciendo eso, robándonos las cosas, los paquetes que ponen ahí cuando esos paquetes no son tuyos".

"No estamos en los países de nosotros", dijo en el video recordando que, como inmigrantes, debían respetar las reglas del lugar donde viven.

La tiktoker también hizo una distinción entre reciclar ciertos objetos y robar, sugiriendo que, mientras reciclar era inofensivo -una clara alusión a un vídeo previo en la red de su esposo venezolano sobre sus 'mañas cubanas', tomar lo ajeno era inaceptable: "Yo reciclo mi pomo y esas cosas, pero eso no le hace daño a nadie; ahora, robar lo que no es tuyo, yo creo que eso sí está feo", concluyó.

El video, compartido hace unas horas, está generando reacciones entre los usuarios de TikTok: "Eso no son los recién llegados, eso son los más acostumbrados"; "Donde yo vivo eso no pasa, nadie toca lo ajeno"; "Es demasiado ya amiga, qué vergüenza"; "Venimos con las malas costumbres", comentaron algunos.

¿Y tú? ¿Has experimentado o visto conductas como las que denuncia esta cubana?