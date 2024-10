Soy Georgina, el reality de la novia de Cristiano Ronaldo, desata opiniones en redes: "No hay manera que pueda verlo"

Georgina Rodríguez vuelve a estar en boca de todos después del estreno de la tercera temporada de su docureality de Netflix, "Soy Georgina", donde la modelo y empresaria muestra algunas facetas de su día a día. Un lanzamiento que se ha convertido en lo más visto de la plataforma en distintos países, generando tanto comentarios como negativos como positivos en redes sociales, donde muchos están opinando sobre la producción que gira entorno a la novia de Cristiano Ronaldo.

Una de las opiniones más virales de TikTok, la compartió la usuaria @andreinarego, que compartió lo que piensa sobre la serie de Georgina en un video viral que supera el millón de reproducciones. En su video, esta joven latina confiesa que aunque le encantan los realitys, no puede ver Soy Georgina.

"Soy una adicta a los realitys. No hay manera que pueda verlo. Me vi la primera temporada y no pude más. No sé qué hace esa mujer para que me caiga tan mal", comenzó diciendo. En su crítica, la usuaria explicó que lo que más le molesta son las "actitudes de nueva rica" de la protagonista. "Siento que todo el show es ella, echándoselas. Parece que los amigos son personas que puso ella a su alrededor", agregó.

Asimismo, la tiktoker planteó que tal vez el problema radica en el idioma: "Me pongo a pensar y todos los realitys son lo mismo, pero creo que puede ser el idioma. En español todo suena más raro", comentó. A pesar de sus críticas, la usuaria reconoció las virtudes de Rodríguez: "Amo toda su disciplina, sobre todo Cristiano, pero, ¿reality show para ella? No."

Las reacciones a este video no se han hecho esperar, y mientras que algunos coinciden con ella, otros defienden la producción de Netflix.

"Soy Georgina no es para mentes débiles", "Mientras yo exista, Georgina siempre tendrá a alguien que vea su reality", "Las personas dicen que es envidia, si fuera así le tendríamos envidia a Rihanna, a la que se casó con el rey Inglaterra, entre otras, el problema de Georgina es su egocentrismo, arrogancia etc", "Es verdad, me pasó lo mismo, pero Georgina no inspira a nada", "Soy alérgica a ese reality", "No eres la única, yo tampoco la aguanto" o "Es porque se llama, Soy Georgina, o sea, ¿qué esperabas, amor?", son algunos de los comentarios que se leen junto al video.

Y tú, ¿has visto ya la tercera temporada de "Soy Georgina"?