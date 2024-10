Luis Alberto García recuerda "Algo más que soñar" y desata la nostalgia entre sus seguidores

"Dios qué nostalgia y emoción me han provocado ésas fotos. Una de las mejores series que he visto en toda mi vía, no me perdía ni un capitulo, toda la familia se sentaba junta a verla. Gracias por compartir recuerdos tan lindos", se lee entre los cientos de mensaje que ha provocado su post.