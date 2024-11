Luis Alberto García: "No estuve enfermo, es mi país el que está enfermo. Malito. Delicado de salud"

Luis Alberto García aclaró a través de sus redes sociales que no estuvo enfermo tras el paso del huracán Rafael por el Occidente de Cuba, algo que había preocupado a sus seguidores, sin embargo, dejó claro que es su país el que no está pasando por su mejor momento.

En un video que compartió en su perfil en Instagram, el actor cubano agradeció a todas las personas que lo felicitaron por su cumpleaños el pasado 10 de noviembre y a los que estuvieron preocupados por su estado durante los días posteriores al ciclón.

Sin embrago, por si sus palabras no fueron lo suficientemente claras añadió en uno de los comentarios al post: “A ver: a lo mejor no fui muy claro. No estuve enfermo luego del paso del ciclón ni ahora mismo. Cuando dije ‘mi estado’, me refería a la agonía de estar días y noches sin energía eléctrica, sin agua y sin gas”.

Captura Instagram / Luis Alberto García

“Es mi país el que está enfermo. Malito. Delicado de salud”, aseguró el artista, haciendo alusión a las desgracias que en las últimas semanas han consumido a la isla.

Hace unos días la actriz Tahimí Alvariño explotó en las redes sociales luego de seis días sin electricidad en La Habana y exigió a las autoridades que arreglaran el desastre que persistía tras el paso del huracán.