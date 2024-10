Yailin, furiosa después de que cortasen su show en Nueva Jersey: "Me usaron para vender los boletos"

Tras su actuación en el show que organizó el locutor dominicano Alofoke en el Prudential Center de Nueva Jersey, Yailin La Más Viral expresó su descontento en una transmisión en vivo en Instagram, donde afirmó que su participación fue saboteada.

La cantante dominicana aseguró que la organización del evento omitió ciertos elementos clave de su actuación, lo que afectó a su presentación.

"El sonido, malísimo y me lo cortan también. Pero okey, no pasa nada", dijo en una parte del live. "Me usaron para vender los boletos. Pero voy a subir todos mis ensayos, mis rejas, todo lo que estaba planeado. Querían quitarme del aire, a mi que no estaba cobrando nada. Yo pagué mis bailarines, todo. Lo único que me pagaron fue la ropa. Mi vehículo, mi hotel, maquillaje y peluca, lo pagué yo todo", agregó.

Yailin detalló que algunos aspectos de su presentación, como las imágenes que tenía preparadas para las pantallas y otros elementos, no fueron incluidos, y que el sonido no estaba a la altura.

La intérprete de "Narcisista", visiblemente molesta, declaró que fue utilizada como imagen para vender entradas y que compartirá en redes sociales lo que tenía preparado para el espectáculo para demostrar que estaba preparada para ofrecer un buen show a su público. También mencionó que sentía que su actuación había sido boicoteada y que no se le dio el respeto adecuado durante el evento, especialmente a la hora de terminar su parte del show.

Las acusaciones de Yailin se producen apenas unas semanas después de que arreglase sus diferencias con Santiago Matías. Sin embargo, parece que su relación podría haberse tensado nuevamente tras este incidente en el evento.