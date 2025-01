Vídeos relacionados:

Yailin La Más Viral está a punto de vivir uno de los hitos más importantes de su trayectoria artística. La cantante dominicana se presentará en Nueva York el próximo 7 de marzo, en el icónico Teatro United Palace. Este evento no solo dará inicio a su esperada gira de conciertos de 2025, sino que también coincidirá con el Día Internacional de la Mujer, una fecha que Yailin busca celebrar con un poderoso mensaje de empoderamiento femenino.

Sin embargo, el comienzo del 2025 no ha sido fácil para la mamá de Cattleya. Recientemente, Yailin enfrentó un fuerte resfriado que la mantuvo en cama durante varios días. En sus propias palabras, expresó a las cámaras de Hoy Día: “No sé ni cómo estoy hablando, casi me muero… pero estamos bien, yo puedo más que ella”, refiriéndose con determinación a la enfermedad que logró superar.

A pesar de esta dificultad, Yailin está enfocada en su música y en conectar con su público y ya se encuentra preparándose para el gran día.

Un 2024 de retos y triunfos

El año 2024 estuvo lleno de altibajos para Yailin. La artista tuvo que enfrentar conflictos tanto en el ámbito personal como profesional, incluyendo su relación con 6ix9ine y las tensiones con Anuel AA, padre de su hija, Cattleya.

Uno de los grandes momentos del año pasado para la joven del año ocurrió en diciembre, cuando compartió escenario con el grupo Aventura. “Me sentí muy orgullosa, me sentí feliz porque Romeo me hizo parte de su proyecto. Me sentí muy bien y agradecida”, recordó emocionada sobre esta experiencia inolvidable.

Con renovadas energías, Yailin está lista para conquistar nuevos escenarios y seguir demostrando su talento. Su próxima presentación en Nueva York promete ser un evento inolvidable que reafirma su lugar en la música urbana.

