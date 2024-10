Eduardo Antonio arremete contra Otaola tras polémicas palabras del influencer sobre El Taiger

El cantante cubano Eduardo Antonio arremetió con dureza contra Alexander Otaola al que cuestionó por sus polémicos comentarios acerca de las secuelas que podría tener El Taiger tras haber recibido un disparo en la cabeza.

“¿Quién te crees que eres? Tú eres un decorado de las filas del final. Tú no eres de primera fila, tú eres un hombre que no tiene valores ni sentimientos”, comenzó diciendo el Divo en un video en el que aprovechó para recordar que ya Otaola hizo comentarios fuera de lugar cuando él, Eduardo Antonio, estuvo grave hace algunos meses.

“¿Quién eres tú para opinar sobre lo que quiera hacer su público, sus seguidores, los cubanos? Esto se ha hecho general porque no estamos hablando de los actos y de la forma de ser y del comportamiento de alguien, se está hablando de la vida de un ser humano que, a diferencia de ti, es muy querido y ese es tu gran dolor", añadió el cantante.

Eduardo Antonio recordó a Otaola que él no pudo acabar con El Taiger a pesar de hacer boicot a sus conciertos ni campañas desagradables para destruirlo.

"Como has querido hacer con todos los artistas cubanos, que para ti no valemos un peso. Tú eres mala sangre. Tú no quieres ni a los tuyos y, en la vida, hay que tener códigos y principios y tú no los tienes", apuntó.

"No pudiste acabar con él y ese es tu dolor, como no puedes acabar conmigo ni con muchos, porque tú no eres artista, tú eres un influencer que, en un momento, fuiste listo y rápido, pero la mentira tiene patas cortas y sale a la luz. Tú no eres claro, ni estás claro, ni eres perfecto", añadió.

Aunque no aludió directamente a la reciente entrevista que Otaola le hizo a una exempleada del Divo de Placetas, que aireó intimidades del cantante, Eduardo Antonio cuestionó quién es el influencer para indagar y meterse en la vida de los demás.

El cantante villaclareño reprochó a Otaola que no haya tenido en cuenta el duro trance que atraviesan los familiares de El Taiger.

"¿Quién es quién para analizar ahora los comportamientos de El Taiger? Ahora lo importante es que se salve. Después vamos todos a ser las mejores personas para ayudarlo a salir adelante. Todos hemos tenido baches en la vida y tú más. Tú tienes tejado de vidrio, mijo. Basta ya. No te ganes más el odio de la gente", insistió.

Aseveró, además, que Otaola no podía ser alcalde porque sin serlo hace tanto daño que no es posible imaginar de qué sería capaz si tuviera poder.

"No puedes ser alcalde porque Dios da a manos llenas, pero sabe a quién le da. No te lo podía dar porque tú, sin ser nadie, ya quieres lastimar, maltratar, hundir, humillar a las personas. Imagínate si te dieran poder. El único poder que tú tienes son esas cámaras que te siguen y ese equipo que no te lee los comentarios y que no te dice 'aterriza'.

Dijo que si bien se quedó callado por todo lo que habló de él hace poco, porque no quiere darle riendas, tras su salida de tono sobre El Taiger, alguien que no puede defenderse, no se ha podido aguantar.

"Él es popular, es querido, es amado, es un artista, es estrella en su género, y aquí está el resultado. No se puede tapar el sol con un dedo [...]

¿Quién eres tú, que llegaste el otro día, para hablar de la vida de la gente como si tú fueras una buena persona o fueras perfecto? Tú no eres perfecto y lo sabes. Reinvéntate, cambia la tónica. Deja al mundo en paz, no tienes vida. Tienes miedo de salir porque has sembrado tanto veneno y tanto odio que tienes miedo. Hazte una casa en el polo norte, donde no llegue nadie", arremetió.

Por último, tras concluir que el comentario sobre El Taiger fue "muy nefasto" y de "baja monta", instó a los artistas "confundidos" que todavía siguen a ese "engendro del demonio" a abrir los ojos.

Los comentarios de Alexander Otaola en medio del estado de gravedad de El Taiger, tras haber sido víctima de un disparo en la cabeza el pasado jueves, han causado una ola de indignación en las redes sociales.

"Si El Taiger se salva que ojalá se salve, verdad, para que todos los que le mandan buenas vibras puedan recibir esa bendición, hace falta que sepan que va a quedar con necesidades especiales”, dijo Otaola en uno de sus programas al referirse al estado de salud del reguetonero y al apoyo que está recibiendo

A continuación el polémico candidato a exalcalde de Miami agregó en un tono que a muchos les pareció despectivo y sin humanidad: “Ustedes tendrán que ayudar a cambiar el pañal, dar la papilla, a limpiarlo, a perfumarlo, sacarlo a pasear, así que espero que todos ustedes estén dispuestos, en caso de que El Taiger pueda superar esto, a rotarse a El Taiger un mes por cada casa de ustedes”.

Además de Eduardo Antonio otros artistas como los cantantes El Micha y Seidy La Niña y el humorista Ariel Mancebo han repudiado las palabras Otaola.