Aly Sánchez recuerda desconocido gesto solidario de El Taiger con causa benéfica: "Él estuvo ahí para nosotros"

La conductora cubana Aly Sánchez está conmocionada por lo sucedido a su amigo, el reguetonero El Taiger, quien se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza. En estos momentos de incertidumbre, mientras el cantante cubano permanece hospitalizado, Aly quiso compartir una bonita y desconocida anécdota para enviarle su apoyo al intérprete de "La historia".

En una publicación de Instagram, Aly recordó cómo algunos cuestionaron su apoyo a El Taiger cuando fue blanco de una campaña de odio. A pesar de las críticas, la actriz defendió su relación con él, afirmando: "Soy amiga de mis amigos y quedo bien con el que queda bien conmigo".

En el mismo mensaje, aprovechó la oportunidad para compartir una historia que, según ella, muestra la verdadera personalidad de José Manuel Carvajal, nombre real de El Taiger, y que reflejanpor qué lo aprecia tanto.

Aly recordó un evento benéfico que organizó para apoyar a niños sobrevivientes y sus familias. El Taiger, sin dudarlo, se sumó a la causa, a pesar de no conocer a la mayoría de los asistentes ni recibir gran cobertura mediática. "Él estuvo ahí para nosotros, me escribió el viernes en la noche para confirmar y fue a apoyar sin saber bien de qué se trataba, un sábado a las 8 de la mañana y listo para tomarse fotos con todo el que se la pidió", relató la actriz, resaltando su humildad. Según Aly, El Taiger consideraba su participación en estos eventos como parte del "trabajo de Dios".

La publicación concluyó con un mensaje de esperanza y fe, expresando el apoyo incondicional de Aly Sánchez a su amigo en estos difíciles momentos. "Estamos muy tristes, hermanaco. Estamos rezando mucho por ti", finalizó.

Heydy González y Eddy Borges, quienes estuvieron presentes en el mismo evento, recordaron con mucho cariño la presencia de El Taiger ese día.

"Doy fe de ese día, fui testigo presencial. Me miró a los ojos y me dijo: 'Los buenos siempre tienen trabajo y demuestran su mejor versión haciendo feliz a la gente con lo que les gusta'", recordó el cantante cubano. Mientras, la actriz comentó en la publicación de Aly: "Muy fuerte todo, yo no tengo ni una foto de ese día, pero lo llevo guardado en mi memoria como si fuese ayer. ¡Tengo mucha fe de que saldrá de esto! Dios tiene el control".