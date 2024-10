Lenier Mesa le canta a El Taiger en la canción "La Tranka de mi país": "Yo sé que Dios hará un milagro"

El compositor y cantante cubano Lenier Mesa ha lanzado una canción dedicada a su colega El Taiger, quien se encuentra hospitalizado en Miami tras haber recibido un disparo en la cabeza.

Ante su delicado estado de salud, el intérprete de "Cómo te pago" le ha compuesto una emotiva canción titulada "La Tranka de mi País" que ha lanzado en su canal de YouTube y también la he presentado en sus redes sociales con el siguiente texto: "Mi hermano esto no es una canción, esto es para cuando despiertes la escuches de parte de tu guajiro, como tú me decías @el_taiger. José Manuel Carbajal te extrañamos".

Este precioso homenaje ha emocionado a los seguidores de Lenier y El Taiger, que han reaccionado a este tema con mensajes como: "Qué lindo eso Lenier, deja que él salga de ese hospital y vea todo esto", "¡Qué canción más bella! Dios quiera y José pueda escuchar esto y todo lo que está haciendo por él. Grande Lenier", "No hay palabras para describir la emoción que provoca escuchar a Lenier cantar esta hermosa canción, dedicada con todo su corazón a El Taiger" o "Cuánta grandeza hay dentro de ti Maestro Lenier. Qué bella letra. Hermosa canción".

Aquí te dejamos la letra de la canción "La Tranka de mi país"

Se encienden las velas

Y todos preguntan

Quien tiene la culpa

Quien tiene la culpa

Hermano mío para irte

No hay razón ninguna

Despierta que te necesita

To’ tu gente y la música de Cuba

Yo sé que Dios hará un milagro

Porque el señor lo puede todo

Para que nunca tú nos dejes solos

Por favor no te vayas

Échale alas al alma

Y despierta por favor

Por favor no te vayas

Que nos haces falta

Todavía oír tu voz

No te vayas que el destino

No te ha marcado el final

Quedan cosas por pasar

A lo largo del camino

Están tu abuela, tus hijos

Muy lejos de ese hospital

Despiértate de este mal

Sana todo ese dolor

Y háblame matador

Que nadie te va a matar

Si resucitó Jesús

Ese que la biblia nombra

Levántate que la sombra

Nunca pagará tu luz

Un guerrero como tú

No muere de esta manera

Tienes una vida entera

Pa’ ser el mundo feliz

Levántate de raíz

Sana tu herida, tu piel

Que tú siempre vas hacer

La Tranka de mi país