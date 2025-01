Lenier Mesa recuerda la represión que sufrió cuando acompañó a Tekashi a Cuba: "Me prohibieron cantar y hablar"

El cantautor cubano Lenier Mesa compartió recientemente en una entrevista para el programa Un Martí To Durako, conducido por el personaje anónimo del mismo nombre, una de las experiencias más tensas que vivió en su último viaje a Cuba.

Según narró, las autoridades del país le prohibieron cantar y lo sometieron a restricciones al llegar a la isla, donde había viajado para acompañar al rapero Tekashi 6ix9ine.

Lenier relató que, al aterrizar en Cuba, fue retenido por las autoridades y sometido a un interrogatorio en el aeropuerto.

“A mí el gobierno de Cuba no me dejó cantar en Cuba. Cuando me bajé del avión me dijeron ‘párate ahí, usted aquí no puede hablar, no puede salir de ese cuarto donde va a estar, usted vino a acompañar a Tekashi 69, usted no es bienvenido a este país, usted aquí no puede cantar’”, detalló durante la entrevista.

El artista reveló que los funcionarios también lo acusaron de haber faltado el respeto al presidente cubano, lo que habría motivado las restricciones impuestas contra él.

Estas declaraciones dejaron entrever la tensión que existe entre artistas de la diáspora cubana y las autoridades del régimen, quienes han intensificado el control sobre figuras públicas que visitan la isla.

El viaje de Lenier Mesa junto a Tekashi 6ix9ine a Cuba generó una oleada de comentarios en redes sociales, tanto por la presencia de figuras internacionales en la isla como por las limitaciones a la libertad artística que enfrentan algunos músicos.

Aunque Lenier no ofreció mayores detalles sobre las actividades previstas en su visita, destacó la incomodidad de no poder desempeñar su trabajo en su propio país debido a la censura.

Con estas revelaciones, Lenier Mesa se suma a la lista de artistas cubanos que han denunciado públicamente los actos de represión y censura por parte del gobierno de Cuba.

El cantante, conocido por su exitoso repertorio musical, ha sido un defensor de los derechos y las libertades de los cubanos dentro y fuera de la isla.

Su testimonio no solo evidencia las dificultades que enfrentan los artistas en Cuba, sino que también refuerza el llamado de atención hacia la situación de derechos humanos en el país.

Mientras tanto, Lenier continúa su carrera artística desde el exilio, llevando su música a públicos de todo el mundo y alzando su voz por una Cuba más libre.

