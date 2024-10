Jorge Junior explica por qué no ha podido viajar a EE.UU. a ver a El Taiger

Jorge Junior explicó este martes que no ha podido viajar a Estados Unidos a ver a su primo, El Taiger, porque está en espera de una visa humanitaria que todavía no han recibido él ni su madre.

"Me disculpo con todos ustedes hoy por no pasar por acá, por no salir a dar cara. Hoy no he tenido el mejor día con respecto a mi salud. He estado con la presión en 200 y la cabeza se me quería explotar. Aun sigo así, pero ya un poco mejor. Muchas gracias por sus mensajes y por sus atenciones. Los amo con la vida", escribió en sus historias de Instagram.

"De la parte de acá, desde el momento 0 he movido cielo y tierra para estar al lado de mi primo. Lo cancelé todo e hice todos los papeles necesarios. Hasta la noche de hoy ni yo ni mi madre tenemos respuesta de nada. Es primera vez en la historia que se tramita una visa humanitaria directamente desde acá, según me dicen, y no depende del lado de acá", añadió.

Captura de Historias de Instagram

En una transmisión en directo posterior en la citada red social el cantante reiteró que no está bien de salud pero aprovechó, no obstante, para aclarar algunos puntos, entre ellos sobre la gestión de la visa humanitaria de la hija mayor del reguetonero, que dio a conocer este fin de semana Telemundo 51.

Jorge Junior acusó a la madre de la menor -que ya reside en EE.UU- de estarse aprovechando de la situación para su conveniencia, y alegó que ella habría encontrado ahora la oportunidad perfecta para que la niña "brinque" al otro lado, pero que en realidad no le interesa tanto que esté con su papá.

El músico ventiló en público, además, otros temas familiares delicados relativos al posible "autorizo" que sería obligatorio para hacer temas legales en este momento. Cuestionó en particular que una prima que cuida a la abuelita de El Taiger -la anciana tiene Alzheimer- sea una elección pertinente.

Jorge Junior reivindicó su papel en la formación y en la carrera musical de El Taiger, a pesar de diferencias que tuvieran en algunos momentos, pero puntualizó que él no quiere nada.

"Esta persona que está aquí es una de las que no quiere nada. Yo voy a estar ahí 'de cocán'", dijo sobre su esperada visita a su primo.

En la transmisión en directo fue interrogado sobre la campaña de donación de fondos para hacer frente a la falta de un seguro médico que podría dificultar la posible recuperación del cantante.

Jorge Junior dijo que le hablaron de eso y que él donará si hace falta, pero que no quiere estar al tanto de los detalles económicos.

"No quiero saber de cuánto hay ni cuánto no hay porque no quiero otra candela más. Mi cabeza está centrada en la recuperación de mi primo", concluyó.

Este fin de semana Jorge Junior ya había compartido otro mensaje en una directa en la que también compareció con mascarilla y en la que se le vio visiblemente afectado por la crítica situación de salud de su familiar.

En ese caso a lo largo del mensaje el cantante se mostró profundamente afectado, sin poder contener las lágrimas.

"Espero poder estar junto a ustedes pronto, no tengo tiempo para pensar quién lo hizo. Ahora lo único que quiero es que Dios me devuelva al primo, aunque sea para despedirme de él", dijo en esa oportunidad.

Previamente, en otra publicación en sus historias de Instagram, Jorge Junior llegó a asegurar que él no sería capaz de "ponerle fin" al proceso de El Taiger.

"No tendría corazón para hacerlo, vas a abrir los ojos y te voy a estar tomando de la mano, te lo prometo”, escribió.