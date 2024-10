Gasolineras de Florida se quedan sin combustible en medio de huida masiva por huracán Milton

Más de 1,300 gasolineras en Florida se han quedado sin combustible en medio de la huida masiva de personas por la inminente llegada del huracán Milton.

Según datos del Rastreador de Disponibilidad de Combustible GasBuddy, el 17.4% (1,356) de las 7,912 estaciones de servicio que hay en el estado están desabastecidas.

Patrick De Haan, director de análisis de petróleo en la empresa de tecnología dijo a la CNBC que muchas simplemente no pueden satisfacer la demanda de gasolina, ya que millones de floridanos se encuentran evacuados, y añadió que los precios no deberían aumentar ya que no se espera que la infraestructura y las refinerías se afecten por la tormenta.

"La mayor parte de esto se debe simplemente a que la gente está tratando de ponerse a salvo", afirmó.

El gobernador Ron DeSantis reveló el martes que el estado estaba almacenando combustible antes de la tormenta, y que aunque las gasolineras se estén quedando sin combustible y las colas sean largas no hay escasez.

DeSantis detalló que el combustible sigue llegando a Florida por el puerto y los camiones han estado enviando suministros a las estaciones en el área de impacto prevista. Precisó que el puerto de Tampa y otros de la costa del Golfo ya no están recibiendo barcos, pero las instalaciones tienen combustible a mano y las operaciones en el muelle continuarán.

Andy Lipow, presidente de la empresa de consultoría Lipow Oil Associates, recordó que Florida no tiene refinerías de petróleo y apenas produce 2,000 barriles de petróleo diarios. Varias terminales a lo largo de la costa de Tampa podrían verse afectadas por Milton.

"Están en riesgo por las marejadas ciclónicas, las inundaciones y los cortes de energía. Los daños significativos a estas instalaciones afectarán la capacidad de volver a traer gasolina y diésel a la zona para su distribución", señaló.

Según Lipow, probablemente no será posible entregar gasolina en camiones cisterna en Tampa hasta el domingo como muy pronto. Sin embargo, las terminales con suministro eléctrico podrían comenzar a distribuir combustible el fin de semana en dependencia de la disponibilidad de trabajadores y conductores de camiones, y si las gasolineras locales están funcionando.

El martes, el huracán Milton volvió a alcanzar la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 165 mph (265 km/h).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió a los residentes de Florida que "deben preparar a sus familias y hogares y evacuar si se les indica".

La llegada del fenómeno puso en alerta a millones de personas en el Estado del Sol y las autoridades activaron planes de emergencia, incluidas evacuaciones a gran escala.

Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida. Guthrie hizo un llamado a la población en áreas vulnerables para que consideren evacuar lo antes posible, anticipando lo que podría ser una de las mayores evacuaciones desde el paso del huracán Irma en 2017.