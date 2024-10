Joven asaltado en Holguín recibe tratamiento en hospital de La Habana: "Fortaleciendo brazos y piernas"

El joven cubano Lester Domínguez, quien en marzo de 2023 fue asaltado a machetazos en Holguín, continúa rehabilitándose de las secuelas que le dejaron las heridas sufridas.

Lester, que desde el violento asalto no ha podido volver a caminar, recibe tratamiento en el hospital Julio Díaz, en La Habana, donde los fisioterapeutas se han centrado en el tórax, el abdomen y las extremidades.

"Ha seguido fortaleciendo brazos y piernas, ahora seguimos fortaleciendo el tronco, esperemos que siga evolucionando para bien", reveló su padre Dennis Domínguez en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Dennis Domínguez

Lester empezó en julio un nuevo tratamiento en el hospital Julio Díaz, justo el día de su 19 cumpleaños.

Según su padre, Dennis Domínguez, su recuperación es lenta. El joven sigue ganando en sensibilidad y en cuanto a movimientos, pero le faltan libras para su peso.

"Lo de Lester es una lesión medular C5 incompleta", detalló Dennis en septiembre.

En julio, Lester envió un mensaje a todos los seguidores de CiberCuba en el que aseguró que se sentía mejor, que su estado de ánimo y de salud es bueno y dio las gracias a todos por estar pendientes de su evolución.

"En el hospital Julito Díaz voy mejorando considerablemente. Ya puedo mover mejor mis rodillas, mis piernas, mis tobillos. Estoy ganando fuerza en la columna, en los hombres y en los brazos y hasta en las manos. He mejorado cantidad aquí y estoy mejor de salud. Me siento muy bien y estoy feliz. Aquí la atención es buenísima. Mi rehabilitador está muy capacitado y con la terapia ocupacional, el ozono y los ejercicios respiratorios he mejorado cantidad. No me puedo quejar", señaló.

El joven ingresó en ese centro en junio buscando probar otras técnicas para continuar su recuperación.

A la familia le costó conseguir el ingreso. De hecho, en algún momento el Lester le pidió a su papá que lo sacara de Cuba para poder recibir el tratamiento que podía devolverle la movilidad en las piernas.

Dennis llegó incluso a plantearse la salida por Nicaragua, para evitar tener que estar pidiendo constantemente ayuda a los parientes que tienen fuera de la Isla.

"El niño ve que todo se dificulta con los problemas de los apagones en Cuba y no tiene las condiciones necesarias para dicha evolución, me dice como mejor yo puedo ayudarlo es saliendo del país", dijo.

"Tenemos muchos familiares afuera y al final siempre con una mano atrás y otra delante, y para no estar pidiendo limosna para su recuperación, me dice que lo intente por Nicaragua", subrayó.