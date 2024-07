Lester Domínguez, joven asaltado en Holguín: "He mejorado cantidad"

Lester Domínguez, el joven cubano que en marzo de 2023 fue asaltado a machetazos en Holguín, y que desde entonces no puede caminar, ha enviado este miércoles un mensaje a todos los seguidores de CiberCuba, asegurando que se siente mejor, que su estado de ánimo y de salud es bueno y dando las gracias a todos por estar pendientes de su evolución.

"Hago este vídeo para decirles que aquí en el hospital Julito Díaz voy mejorando considerablemente. Ya puedo mover mejor mis rodillas, mis piernas, mis tobillos. Estoy ganando fuerza en la columna, en los hombres y en los brazos y hasta en las manos. He mejorado cantidad aquí y estoy mejor de salud. Me siento muy bien y estoy feliz. Aquí la atención es buenísima. Mi rehabilitador está muy capacitado y con la terapia ocupacional, el ozono y los ejercicios respiratorios he mejorado cantidad. No me puedo quejar", señaló.

Además, dejó claras sus ganas de recuperarse. "Dios mediante saldré adelante. Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí. Que Dios los bendiga", concluyó en un mensaje enviado a esta redacción.

El pasado 26 de junio Lester Domínguez llegó al hospital nacional de rehabilitación Julio Díaz, de Fontanar, Boyeros, en La Habana, después de permanecer un año y tres meses sin poder dar un paso. A la familia le costó conseguir el ingreso en este centro y, de hecho, en algún momento el joven pidió a su padre que lo sacara de Cuba para poder recibir el tratamiento que podía devolverle la movilidad en las piernas. El padre llegó incluso a plantearse la salida por Nicaragua, para evitar tener que estar pidiendo constantemente ayuda a los parientes que tienen fuera de la Isla.

El joven inició la rehabilitación en el Julio Díaz el 19 de julio de este año, justo cuando cumplía 19 años. Lo hizo con la esperanza de poder caminar en un par de meses. Esta cumpleaños ha sido distinto al del año pasado cuando celebró la mayoría de edad rodeado de amigos, pero con una traqueostomía. Tenía una escara en la espalda que demoró meses en curarse, pero que finalmente sanó. Este año la evolución es aún más notable.

Lester Domínguez tenía 17 años cuando fue asaltado en marzo de 2023 para robarle un celular Huawei. Tras recibir un machetazo estuvo ingresado en terapia intensiva, salvó al vida, pero no ha vuelto a caminar. Su agresor, identificado como Adrián Grass Bermúdez, exnovio de la hermana de Lester, fue juzgado en mayo de este año. Dennis Domínguez, padre de la víctima, temía que como la persona que lo acompañaba el día de la agresión a su hijo se ahorcó, la culparan ahora de todo lo ocurrido y el agresor quedara en libertad.

Al terminar el juicio, en el que le piden 20 años a Adrián Grass por la agresión a Lester y otros cuatro años por el robo de cuatro teléfonos, el padre del joven atacado contó que a quien vieron en bicicleta y con un machete, con restos de sangre de Lester, la noche del fatídico asalto, fue a Adrián. Además, le encontraron enterrado en el patio de su casa el celular arrebatado a su hijo.