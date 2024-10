Famoso periodista colombiano bucea con un cocodrilo en Cuba: "No recomiendo hacer esto"

El famoso periodista y fotorreportero colombiano Guillermo Arturo Prieto La Rotta (Pirry) compartió en sus redes sociales la asombrosa experiencia que vivió al nadar junto a un cocodrilo durante una expedición de buceo en Jardines de la Reina, un archipiélago ubicado en la costa sur de Cuba.

Pirry, conocido por su espíritu aventurero y su habilidad para documentar la vida salvaje, decidió sumergirse en las cálidas aguas cubanas en busca de la mejor toma del cocodrilo americano buceando en su medio natural.

En un video compartido en sus redes, el influencer colombiano explicó: "No tenía camarógrafo, me tocaba hacerlo todo, por eso muchas tomas fueron en plano selfie y me ven muy cerca del animal. No le recomiendo hacer esto a nadie".

Iba acompañado de un grupo de expertos. Sin embargo, la aventura se tornó peligrosa cuando el cocodrilo reaccionó de manera inesperada ante la luz de la cámara de otro buzo.

Pirry quedó peligrosamente cerca de la boca del reptil. Las personas que estaban fuera del agua, observando la escena desde un bote, gritaban alarmados. El colombiano mantuvo la calma y logró esquivar al cocodrilo pero siguió buceando con el majestuoso animal.

"No lo recomiendo, pero nadar con él fue uno de mis momentos más bonitos en la naturaleza", confesó Pirry.

Este famoso fotógrafo es oriundo de Tunja, Boyacá. Es reconocido por su labor periodística, sus documentales, y por su papel como influenciador en redes sociales. Es amante de deportes de riesgo como el buceo y ha nadado también con tiburones.

En el post de Instagram, donde publicó el video relatando la experiencia de nadar con un cocodrilo en Cuba, Pirry reflexionó sobre la naturaleza salvaje de los animales y la actitud del ser humano.

"Ese animal es un monstruo, el que está al lado es un cocodrilo. En busca de la mejor toma muchas cosas se escapan de tu control, la verdad tuve suerte. Me cuentan si por un segundo se sintieron ahí conmigo. Recuerden, los animales salvajes no son buenos o malos, son salvajes. El que es bueno o malo es el hombre".