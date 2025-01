¿Cocodrilín ya tiene mamá? Tekashi 6ix9ine invita a Hallel Génesis a su casa y le presenta a su cocodrilo

Lo que comenzó como una broma inesperada en las redes sociales ha tomado rumbos insospechados, Tekashi 6ix9ine invitó a la artista cubana Hallel Génesis a su casa este fin de semana.

Como era de esperarse el rapero le presentó a Cocodrilín, el reptil que habita en el lago del patio de su casa y que se ha vuelto tan famoso en Instagram.

Hallel no dejó pasar la oportunidad y compartió en su perfil un video del momento en que conoció emocionada a Cocodrilín, el protagonista de la cancioncita que desde hace días no puede sacarse de la cabeza.

“¿Acaso lo adopto?”, pregunta a sus seguidores mientras en las imágenes se ve a Tekashi y a Hallel llamando a Cocodrilín que nadaba tranquilamente en el lago.

“¿Quién hubiera pensado que en 2025 un cocodrilo me ayudaría a conocer a mi alma gemela?”, escribió Tekashi en los comentarios desatando la locura entre los seguidores de la artista.

Captura Instagram / Hallel Génesis

Las especulaciones sobre esta visita de la cubana a la casa de Tekashi no tardaron en aparecer, por lo que Hallel en sus stories de Instagram aclaró que solo es en plan amigos.

“Solo quiero recordarles que no vine sola, vine acompañada de mi mamá, no piensen cosas que no son, no digan cosas que no son. Amistad es una palabra muy, muy bonita”, dijo entre sonrisas la cantante.

Lo que muchos internautas se preguntan es si los piropos y declaraciones de amor de Tekashi surtirán efecto y si después de esta visita finalmente Cocodrilín tendrá en Hallel a una nueva mamá.

