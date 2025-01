Tekashi 6ix9ine está cumpliendo arresto domiciliario en su gran casa de Miami. Sin embargo, el polémico rapero Daniel Hernández no pierde el tiempo y está haciendo mucha música con artistas cubanos. De hecho, el cantante tiene una gran colaboración en camino con varios exponentes del reguetón de Cuba como Yomil, Bebeshito, Ja Rulay, Charly y Johayron, Lenier Mesa, El Chulo, Wow Popy y Harryson.

Sin embargo, los días pueden ser muy largos, y el cantante también pasa tiempo en el exterior de su casa, donde ha encontrado un compañero de lo más peculiar: un cocodrilo que lo visita habitualmente en el canal que pasa por su patio.

En un vídeo, Tekashi aparece mostrando el exterior de su casa antes de presentar a "Cocodilín".

"Tengo una construcción grande aquí en mi casa. Estoy cansado de estar de arresto domiciliario en casa. Me estoy volviendo loco en la casa. Necesito una mujer que venga y que me haga caso como este cocodrilo."

El rapero no solo compartió su frustración, sino que también demostró su peculiar sentido del humor al apodar al reptil como “Cocodilín”. Durante el vídeo, se le ve lanzando comida al animal mientras lo llama repetidamente mostrando el caso que le hace:

"¡Cocodilín! Mi Cocodilín, cómo me hace caso. ¿Por qué no me puedo encontrar una mujer así?" —dice Tekashi mientras el cocodrilo sale a la superficie del agua para alimentarse.

En otra historia, el intérprete de "Papita Frita" enseñó más cerca al animal. "Así son las mujeres, cogen el pan y se van", dijo, mostrando al animal comiendo.

