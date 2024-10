"Te extrañaré hasta mi último día": Exnovia de El Taiger, Jany Mesa, le dedica desgarrador mensaje de despedida

Jany Mesa, exnovia de El Taiger, compartió un emotivo y desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram tras la trágica muerte del reguetonero cubano el pasado 10 de octubre.

En Instagram la modelo publicó un vídeo con fotos y dulces momentos que vivieron juntos, tanto como pareja como junto a las hijas y abuelita del artista, mientras de fondo sonaba la canción "Yo te extrañaré" de Tercer Cielo. En su post, dejó ver el profundo dolor que siente por la pérdida, expresando lo difícil que le resulta aceptar su partida.

“Nunca pensé que tendría que escribir estas palabras para despedirme de ti. Tu ausencia aplasta, no voy a entender que te fuiste, que ya ni habrán locuras que tenga que ignorarte, ni llamadas con buenas noticias que recibir”, comenzó la publicación compartida hace unas horas.

“Siento cómo la herida del luto de mi madre se abre de nuevo contigo, como si no pudiera soportar una pérdida más”, agregó en su extenso y muy sentido mensaje, en el que recordó la relación que compartieron, marcada por momentos de apoyo mutuo.

“Fui dura contigo, lo sé. No podía darte ese consuelo banal ni esas palabras vacías. Te guié como familia y hermana antes de hacerlo como una mujer en un romance, te abrí el mundo a las respuestas que necesitabas… te lo debí por tus sacrificios, por mis sentimientos”, continuó, refiriéndose al vínculo tan profundo que tuvieron, más allá de un simple romance.

Jany también reconoció el dolor y las luchas internas que vivía El Taiger. “Sabía que detrás de todas tus tormentas había algo en ti que valía la pena rescataras. Aunque no querías escuchar lo que te decían, a mano dura condujimos por ese camino nuevo, el que pediste y merecías, aunque la disciplina no durara mucho”. Y agregó: “No te lo hice fácil, no podía hacerlo, los de verdad no tienen esa opción. Lo único que podía ofrecer era la verdad, aunque doliera porque eso es disciplina, José, eso es que te quieran”.

A lo largo del post, la joven dejó ver la profunda conexión que compartían, mencionando que ambos se entendían de una manera especial: “Te entendía, José, como el gemelo que nunca tuve. Veía esos mil personajes que habitaban en ti, esa hiperactividad y el peso de tus dolores. Entendí tu necesidad de desafiar al mundo, incluso cuando te desgastaba por dentro… Porque un día me lo dijiste, tú y yo compartimos esas sombras”.

Su mensaje lo concluyó con unas palabras que reflejan el enorme vacío que deja la repentina partida de El Taiger: “Me quedo con el adulto/niño que estaba improvisando en esta vida como ahora lo tengo que hacer yo… Y que no te quepa duda si lees esto desde algún lugar… Que te extrañaré hasta mi último día ”.

Unos días antes, mientras El Taiger estaba hospitalizado en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza, Jany ya le había dedicado palabras de apoyo. “Siempre has sido un niño en cuerpo de gigante y como Jany que soy, no me quedo con otra versión, más que con tu mejor versión”, dijo en esa ocasión dejando claro que, a pesar de haber terminado su relación hacía más de un año, siempre lo apoyó en sus momentos más difíciles.

El Taiger falleció este 10 de octubre en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Su partida ha dejado un enorme vacío en el panorama musical cubano, en sus colegas, amigos, seres queridos y fans por todo el mundo.

En las redes se suceden las muestras de dolor, condolencias, homenajes y también, los reclamos de justicia para que se resuelva el caso y se dé con el responsable del ataque que truncó la vida del artista a sus 37 años.