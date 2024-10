Emotivas palabras de El Micha a su hijo por sus 9 años: "Eres una bendición en mi vida"

El Micha no ha dejado pasar la ocasión de dedicar un amorosa publicación en Instagram a su hijo Dylan, que este 12 de octubre cumple 9 años.

Junto a una foto del pequeño posando con mucha actitud frente a un coche, el cantante escribió: "Feliz cumpleaños mi niño, estás creciendo rápido, eres una bendición en mi vida, hijo mío, te deseo el más lindo de los días #Dylan".

En las stories también mostró vídeos del niño para celebrar tan importante fecha en su vida, y de toda la familia.

Ana María Daniel, pareja del artista y mamá de Dylan, le había dedicado antes unas dulces felicitaciones con un post en sus redes: "Feliz cumpleaños a mi príncipe 9 añitos, eres un niño maravilloso, cariñoso y lleno de amor para todos. Estás creciendo muy rápido. Te amo, hijo mío".

Los buenos deseos, bendiciones y bonitos mensajes para el niño no han tardado en aparecer en las publicaciones de sus papás: "Feliz cumpleaños a tu pequeño, mil bendiciones"; "Coño, bendiciones y muchas felicidades para el sobrino, salud"; "Felicidades para ese campeón, que sea como su padre, un buen guerrero"; "Muchas felicidades, un hijo es lo más grande"; "Happy birthday para el nene Michael"; "Que cumpla muchos más con salud y fuerza"; "Felicidades, está precioso"; "Feliz cumple para tu niño, que Dios lo bendiga siempre"; "Un mar de bendiciones para ese príncipe"; "Happy birthday to the future track star"; "Lluvias de bendiciones para ustedes"; "Felicidades, que pases un lindo día", son tan solo algunos de los que le han dejado.

Unos días antes, el 30 de septiembre, los orgullosos papás habían celebrado los 10 años de su primogénita Amanda.

"No tengo la menor duda que eres un regalo de Dios, eres mi amor en todo el sentido de la palabra mi princesa, te amo te amo te amo felicidades mi niña, está creciendo mi mulata del alma", dijo El Micha en esa ocasión.