El Micha presume en redes de sus ojos verdes: "No me interesa como tú me veas yo me veo espectacular"

El Micha es uno de los tantos que sucumbió a la tentación de cambiarse el color de los ojos y ahora muestra con satisfacción ese cambio radical en su rostro.

El reguetonero presumió de sus llamativos ojos verdes en una publicación en Instagram en la que aprovechó para dejar un mensaje a esos que lo critican.

“No me interesa como tú me veas yo me veo espectacular”, escribió el cantante con mucha seguridad en sí mismo.

En la foto que compartió junto al texto se ve a El Micha rodeado de fanáticos, pero sin duda alguna sus ojos llaman muchísimo la atención.

“Eso se llama amor propio champion bendiciones”; “A ti es a quien te tiene que gustar, las opiniones de los demás no importan. Te ves espectacular”; “Lo que importa es cómo tú te sientas con tus decisiones y si la respuesta es bien entonces lo demás no cuenta”; “Yo también te veo espectacular”; “Eso marca diferencia y te quedan espectacular mi negro, moreno de ojos bellos, bendiciones se te quiere”; “A mí me gustó como te quedaron te hace un contraste que me gusta la verdad”, comentaron algunos de sus seguidores.

El Micha se sometió a un procedimiento conocido como queratopigmentación en medio de una fuerte polémica por abandonar un show televisivo en Miami el pasado septiembre.