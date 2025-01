Alexander Delgado habla sobre la postura de El Micha respecto a Cuba y el exilio en Miami

El Micha ha sido relegado en Miami por sus posturas respecto a Cuba y su decisión de seguir cantando en la isla pese a las críticas que ha recibido del exilio cubano; sobre la postura política del artista Alexander Delgado dejó claro su punto de vista.

En una reciente entrevista con Tony Dandrades en su nuevo restaurante Lo D’ Alex, el integrante de Gente de Zona dijo que está “muy al tanto de la posición de El Micha”.

“Te lo puedo contestar porque lo sufrí. Yo creo que nadie está en el derecho de obligar a nadie a pensar como quiera pensar, para eso convivimos en libertad, para tú poder pensar de una manera y yo de otra. Yo creo que lo que le pasó a El Micha le pudo haber pasado a mucha gente (...) Yo sé que muchos artistas cubanos no conocen verdaderamente lo que es el exilio porque me pasó a mi cuando llegué y tuve una situación similar donde me atacaron, donde yo sin querer falté al respeto al exilio sin conocer y fui atacado por personas que median el exilio que para mí no lo representan”, recordó Alexander.

“El Micha es mi amigo y va a seguir siendo mi amigo toda la vida. Yo no voy a caer en una contradicción ni me voy a pelear con El Micha porque piense diferente, simplemente vamos a tener siempre dos esquinas donde yo voy a respetar tu posición y tú vas a respetar la mía”, aseveró el artista.

En la entrevista Alexander se puso en el lugar de El Micha y dijo que su reacción se debe justamente a los ataques que ha recibido: “Como a mí me atacaron también, me hicieron daño también, a mí me criticaron también y yo no me sentí bien con eso, yo no soy partidario de eso, no soy partidario de la falta de respeto, de que traten a un ser humano así”.

No obstante, Alexander dejó claro cuál es su postura y la de Gente de Zona respecto a Cuba: “No pienso volver por ahora. Hasta que Cuba no sea libre no pienso volver. Hasta que no cambie la situación de mi país, hasta que mi país no deje de pasar por toda esa necesidad, por todos esos abusos que pasan los presos políticos. Creo que no es merecedor ese gobierno de que Gente de Zona vaya, lo siento por el pueblo que no tiene la culpa”.

