Miguel Díaz-Canel genera controversia con su comentario sobre el Día de la Hispanidad

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales tras publicar un comentario el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, una fecha que conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492.

"Nada que celebrar. La conquista y colonización de América convirtieron el inicial encuentro de dos culturas en una secuencia de saqueo y despojo subdesarrollante a la que se añadiría una infamia mayor: La trata de esclavos", dijo en su cuenta oficial de X.

El comentario del mandatario cubano no pasó desapercibido y generó una ola de respuestas, tanto a favor como en contra.

Entre las reacciones más destacadas se encuentra la del periodista Mario J. Pentón, quien criticó la postura de Díaz-Canel señalando: "Y eso lo dices en español… ¿Qué tal si empiezas por escribirlo en taíno? Ah, es que no tenían alfabeto, no me acordaba. Hipócritas".

Otra respuesta notable vino de Ezra Bridger, un usuario que trazó un paralelismo entre la crítica de Díaz-Canel a la colonización y la historia reciente de Cuba:

"El gobierno de Cuba celebra el 1ro de enero, el triunfo de una supuesta Revolución que se convirtió en una secuencia de saqueo a la propiedad privada en el país y al bolsillo de los cubanos. Después se le añadiría una infamia mayor: La división de la familia y el ataque a la fe".

Por su parte, algunos usuarios tomaron un tono más irónico, como Alcides D Portal Alfonso, quien recordó los alimentos que los europeos se llevaron tras el descubrimiento de América.

"Un día como hoy pero de 1492 Cristóbal Colón llegaba a América y traía de vuelta consigo maíz y cacao, es por eso que en Venezuela no hay arepas ni chocolate, y en Cuba el café se mezcla con chícharo", dijo.

El debate, como suele suceder en redes sociales, se ha polarizado, con comentarios que van desde el apoyo a las críticas al colonialismo hasta cuestionamientos sobre la legitimidad de la Revolución cubana y el gobierno de Díaz-Canel.

El Día de la Hispanidad es una fecha controversial en gran parte de América Latina, donde el legado de la colonización es tema sensible y las opiniones suelen variar entre quienes la ven como un hecho histórico y aquellos que la consideran el inicio de siglos de opresión.