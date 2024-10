Yomil se reconcilia con su pasado tras muerte de El Taiger: "Perdono a todos sin excepción"

El conocido reguetonero cubano Yomil Hidalgo sorprendió a sus seguidores con un emotivo comunicado en redes sociales, en el que expresó su deseo de reconciliación con todas las personas con las que alguna vez estuvo en guerra.

Tras la muerte de su amigo y colega José Manuel Carbajal, conocido artísticamente como El Taiger, Yomil ha decidido entrar en un proceso de introspección, alejarse unos días de las redes sociales y limpiar su corazón de rencores y malas energías.

Historias de Instagram Yomil

"Hoy perdono a todos sin excepción de ninguno los que me han faltado el respeto y me han ofendido (...) Se los juro, no tengo nada en contra de nadie. Después de la muerte de José, más convencido estoy de que mi corazón tiene que estar limpio y sin rencor", aseguró el artista en las historias de su perfil de Instagram.

Yomil admitió que en el pasado había cometido errores y se mostró arrepentido de haber ofendido a Carbajal en una tiradera sin razón. Por eso, pidió esta semana que esos videos se retiren de las redes sociales.

Destacó que ha madurado a lo largo de los años y ha aprendido a valorar el respeto hacia quienes fueron y son sus amigos. Además de pedir disculpas, hizo un llamado a las nuevas generaciones para que aprendan de los errores y mantengan una actitud más respetuosa.

Historias de Instagram Yomil

Por su parte, la plataforma Flow Urbano Real, que había subido hace más de una década el video de la tiradera de Yomil hacia El Taiger, anunció la eliminación del material de su canal de YouTube como muestra de respeto hacia el fallecido y su familia.

En un comunicado, también pidieron disculpas por el daño que pudo causar el contenido, reconociendo que no anticiparon el impacto negativo que este tendría.

Historias de Instagram Yomil

Yomil enterró el hacha de guerra especialmente con Chocolate, el Rey del Reparto, y este respondió que también está de acuerdo en retirar los videos de las tiraderas en las redes sociales.

El gesto de reconciliación de Yomil fue bien recibido en las redes, donde el cantante tuvo elogios por su disposición a dejar el pasado atrás y perdonar a quienes lo ofendieron.

Este acto de reflexión por parte de Yomil marca un momento significativo en su carrera, mostrando su deseo de dejar atrás las viejas disputas y seguir adelante en paz.