Eduardo Antonio responde a críticas tras cambiarse el color de ojos: "Me he hecho de todo, ¿y qué no me voy a hacer?"

Eduardo Antonio, conocido como "El Divo de Placetas", ha seguido la última tendencia estética en Miami: cambiarse el color de ojos. El cantante cubano decidió someterse a una cirugía para tener ojos verdes de manera permanente, eliminando así la necesidad de usar las lentillas que solía emplear para ser "el mulatico de ojos verdes".

Con la naturalidad que lo caracteriza, Eduardo Antonio compartió el antes y después de su transformación con sus seguidores, explicando cómo ha vivido el proceso. "Estoy logrando algo que siempre quise", comentó, feliz por haber cumplido este sueño.

Sin embargo, su cambio no ha estado exento de críticas. Algunos comentarios negativos no han tardado en aparecer, a los cuales Eduardo Antonio ha respondido de manera franca y directa, revelando todas las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

"Hoy les traigo una exclusiva: la metamorfosis. Todo el mundo opina, cuestiona, comenta y chismea sobre todo lo que he cambiado. Claro, ese mulatico que vieron en mis inicios no es el mulato que hay ahora. Soy un mulato empoderado. Me he hecho de todo, ¿y qué no me voy a hacer? Me he hecho pómulo, nariz, labios, mentón, parpados superiores e inferiores. También perfilación de mandíbula, estiramiento de cuello y ahora me hice los ojos. Siempre usé lentes de contacto para ser el mulato de ojos verdes. Ahora, no hay problema con el pasaporte. Ya no me paran en el aeropuerto", dijo Eduardo Antonio, que no podría estar más contento con su nueva imagen.

En el mismo video, el cantante también reveló que está buscando la casa de sus sueños y que ya se ha hecho hasta cuatro diseños de sonrisa. "Y si Kardashian anuncia un nuevo estilo para los dientes, allá voy y me los cambio. Ocúpense de lograr sus cosas, como yo he logrado las mías. No se preocupen por mí, háganse su propia metamorfosis interior y exterior", agregó El Divo de Placetas, ignorando las críticas de sus detractores.

Con este cambio, Eduardo Antonio se une a otros artistas cubanos como Osmani García, La Diosa y El Micha, quienes también han pasado por este procedimiento. Incluso, Yailin La Más Viral recientemente se sometió a la misma operación.