Al igual que La Diosa y Osmani García, Yailin La Más Viral también se cambia el color de ojos: Así le quedaron

Para nadie es un secreto que Yailin La Más Viral es una amante de las cirugías estéticas. Durante los últimos años, la joven ha pasado en varias ocasiones por quirófano para modificar su aspecto físico. Y parece que la cantante dominicana no se ha resistido a someterse a una de las últimas operaciones a las que han recurrido varios cantantes cubanos: la queratopigmentación, un procedimiento que consiste en cambiar el color de los ojos de manera permanente.

Yailin La Más Viral acudió a la clínica Eyes Color Lab de Florida, la misma en la que se han operado La Diosa, El Micha, Osmani García y Wow Popy, para someterse a este procedimiento, cuyo costo es de 12 mil dólares.

De sus ojos de color oscuro, la cantante eligió lucir un tono de ojos llamado "Miami Gray". Este cambio estético ha sido muy comentado en las redes sociales, donde Yailin se ha mostrado feliz con el resultado. Aunque muchos han criticado sus prioridades, la joven asegura que fue una decisión meditada.

"Voy a cambiar mi color de ojos, los tengo muy lindos, pero el otro día me puse unos ojos grises y, como esta vaina me los quiero hacer", dijo la ex de Tekashi 6ix9ine sobre su cambio.

El cambio de color de ojos de Yailin llega apenas unos días después de su actuación en Nueva Jersey, de la cual no salió satisfecha debido a la organización del espectáculo.