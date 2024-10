Dany Ome y Kevincito El 13 dedican canción a El Taiger: "Tú no eres cantante tú eres el sentimiento de un país"

Dany Ome y Kevincito El 13 rindieron homenaje a El Taiger dedicándole una canción junto a King Lacho, Heredia 2ble aa y Naii Naii que estrenaron este viernes en todas las plataformas digitales.

El tema, con una sentida letra de principio a fin, llegó acompañado de imágenes de El Taiger a lo largo de su carrera artística y también junto a los jóvenes reguetoneros.

“Homenaje al Taiger”, se titula la canción que resume lo que José Manuel Carbajal Zaldívar significa para el género urbano cubano, sus colegas en la música y sus fanáticos.

El video comienza con Dany Ome durante un concierto diciendo “La” mientras el público completaba la frase a coro con la palabra “Tranka”. “La Tranka de qué”, añade el cantante y todos los presentes terminan gritando “de mi país”, una frase que El Taiger repetía mucho refiriéndose a sí mismo.

“Para Magda es José pal mundo La Tranka / El que se caía y siempre se levanta / El de Los 4 después Desiguales / Y con to sus locuras de los más reales / El de la directa el que me hace reír / El que yo escuchaba antes de dormir / Y te fuiste pal cielo y no me pude despedir / Y quisiera que sepas que el mundo entero está de luto y es por ti / Tú no eres cantante tú eres el sentimiento de un país”, dice una parte de la letra que los seguidores de Dany Ome y Kevincito El 13 han elogiado.

Recientemente Dany Ome compartió en sus redes que donará a las hijas de El Taiger las regalías de la última canción que grabaron juntos.

El Taiger falleció el pasado 10 de octubre, luego de permanecer una semana hospitalizado en condición crítica por un disparo en la cabeza.