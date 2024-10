Dany Ome donará a las hijas de El Taiger las regalías de la última canción que grabaron juntos

La muerte de El Taiger ha sido un duro golpe para sus fanáticos y los colegas del género urbano que compartieron con él ese amor por la música; uno de ellos, Dany Ome, dijo que donará a las hijas del reguetonero las regalías de la última canción que grabaron juntos.

En sus stories de Instagram, el cantante subió un video de la última vez que él y Kevincito El 13 estuvieron con El Taiger en un estudio de grabación.

Captura Instagram / Dany Ome

“La última que grabamos me dijiste que se llamaría Efion x Efion. Ese día me dijiste que eras mi maestro que yo me salvaba que la tuya era Dashely mi hija. Y ese día me dijiste que no ganábamos ni tú ni yo que ganaban los hijos de nosotros”, escribió Dany Ome en esa sección efímera.

“Me comprometo a ayudar a los tuyos en lo que yo pueda estoy haciendo los papeles legales para tu canción y darles todo el dinero a las nenas”, añadió el reguetonero.

Tras el fallecimiento de El Taiger el pasado 10 de octubre, a causa de un disparo en la cabeza, un hecho que continúa bajo investigación policial, Dany Ome fue uno de los que se tatuó en el pecho las siglas LBMA en su honor.