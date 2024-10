Mawell regala sus tenis a un fanático por su cumpleaños: "Terminé el concierto en medias"

Mawell sorprendió y de qué manera a uno de sus fanáticos regalándole sus zapatillas en pleno concierto en Melena del Sur.

El reguetonero cubano compartió imágenes de ese momento inolvidable para el joven que en medio de la tarima se cambió sus tenis por los del artista.

“Era el cumpleaños de ese muchacho no se esperó nunca que le regalara mis tenis. Terminé el concierto en medias como mi bro were. Después me bajé para el público el artista debe ser también público porque ellos son quienes nos hacen grandes me viré cerveza arriba había calor”, relató Mawell en su Instagram.

“Gracias Melena del Sur por tanto amor y cariño los amo Cuba”, añadió el reguetonero en su post.

“Un par de tenis no hace a un artista ustedes son quienes nos hacen gracias”, agregó en uno de los comentarios a la publicación.

En uno de los videos se ve cuando Mawell le firma uno de los tenis al joven para que tenga un bonito recuerdo del artista al que sigue.