Semáforo sin luz provoca accidente entre camión de balitas de gas y auto en La Habana

Un camión de CUPET de los que transporta balitas de gas licuado chocó con un carro y terminó volcado este miércoles, debido a que no tenía electricidad el semáforo de una transitada intersección del Vedado, en La Habana.

“Ahora mismo, Línea y 12. El carro de las balitas venía por 12, sin luz en el semáforo, le quitó la prioridad al Pontiac”, informó en Facebook un testigo del accidente de tránsito.

Captura de Facebook/Jordanis Cabrera Estévez en ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

En la foto se observa al camión de la empresa estatal Unión Cuba Petróleo volcado sobre la calle Línea y los cuatro semáforos (vehiculares y peatonales) sin luz, seguramente a causa de un apagón en la zona.

La imagen no permite constatar si el camión estaba cargado de cilindros de gas, y el post tampoco lo precisa. Algunos usuarios afirmaron que los bomberos acudieron al lugar, pero no hicieron nada.

Una internauta aseguró en los comentarios que las tres personas que iban en el camión “están bien, solo golpes leves, y se encuentran aún en el lugar del accidente”. No ha trascendido si el conductor del auto sufrió algún tipo de lesión a causa del choque.

“Choferes, en Cuba ya no hay luz en los semáforos, los policías están para otra cosa, mucha precaución”, advirtió el autor de la publicación, que disparó una andanada de críticas por los semáforos sin corriente -debido a los constantes apagones- y la ausencia de policías que controlen el tráfico en esos casos.

“Prácticamente todos los semáforos sin electricidad y ni un ‘caballito’ (policía motorizada) dirigiendo el tráfico, un accidente que se pudo evitar”, manifestó un hombre, opinión que fue reiterada por varias de las personas que comentaron el post.

“Ayer pasé por ocho semáforos peligrosos... ni un policía, ni tránsito... ni uno. ¿Dónde estaban? Ni se sabe”, dijo otro.

Un vecino de la zona afirmó que esa esquina es “una de las más peligrosas y máximo cuando no hay corriente” y arremetió contra las autoridades: “A la policía poco le importa, por suerte las personas que iban en el camión están bien, solo se paran a dirigir el tráfico cuando van a pasar los dueños de este país”.

Varios consideraron también que no puede ignorarse la responsabilidad de los conductores en accidentes como este.

“Cuando no hay luz, aun con la preferencial, hay que asegurarse que no viene otro y no asumir que va a detenerse. Puede venir un turista, un chofer novel o un Fangio o Schumacher, como hay muchos. El buen chofer se debe asegurar no asumir”, subrayó un usuario. “Eso es un gran error, hay señales y no se respetan, y la indisciplina vial es muy grande”, advirtió otro.

En redes sociales se han reportado algunos accidentes con camiones de Cupet que transportan balitas de gas licuado, los cuales han terminado volcados, quizás debido al peso que suelen cargar.

En junio del año pasado, uno de estos vehículos se volcó a la entrada del distrito Antonio Maceo en Santiago de Cuba, lo que obligó a activar el comando de bomberos. Los cilindros que trasladaba estaban vacíos y el chofer salió ileso del incidente.

A inicios de 2023, otro camión sufrió un accidente similar en el municipio Diez de Octubre, en La Habana. CUPET informó que no hubo heridos ni se reportó escape de gas.