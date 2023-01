Se vuelca camión cargado de balitas de gas en La Habana

Un camión cargado de balitas de gas se volcó en la mañana de este martes en la barriada de Lawton, en el habanero municipio Diez de Octubre, según reportes en redes sociales.

Internautas que reportaron el siniestro en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones precisaron que el accidente, cuya causa no ha trascendido, ocurrió en la intersección de la calle Porvenir y Santa Catalina, en las inmediaciones del parque Butari.

Un testigo del siniestro dijo que el chofer no resultó herido y que la ambulancia que se acercó a la zona era "para la atención de los vecinos porque había ancianos residentes del lugar que fueron evacuados".

Otro acotó que aunque no resultó lesionado, al chofer lo llevaron al hospital para hacerle una revisión.

"Hay escape de gas", dijo un internauta desde la zona, que no ofreció otros detalles y dijo que no tiraba fotos por miedo a una explosión, idea que fue rebatida por varios usuarios que le aseguraron que por una foto no explotaría el lugar.

Una imagen de la zona del siniestro muestra el área alrededor de donde se volcó el camión acordonada para impedir el paso de transeúntes y vehículos, y con presencia de bomberos y de la policía.

En los comentarios a las publicaciones que dan cuenta del accidente varios internautas coincidieron en apuntar que esos camiones suelen ir a exceso de velocidad por las calles de la ciudad, algo que es especialmente peligroso tratándose de una carga potencialmente explosiva.

Sobre las presuntas causas, un testigo indicó que cuando cambiaron a la luz verde "se fue el camión para atrás, supuestamente se quedó sin aire y por ende sin frenos ni emergencia", y que "el chofer no tomó en cuenta poner un cambio".

Al cierre de esta nota no hay mayores detalles sobre lo ocurrido, ni tampoco información del siniestro en medios oficiales de prensa.

No es la primera vez, sin embargo, que ocurre un accidente similar en la capital cubana.

En noviembre de 2020, en meses en que no había mucho tráfico debido a las restricciones de circulación por la pandemia de coronavirus, un camión cargado de balitas de gas se volcó en la Vía Blanca.

Imágenes publicadas en ese caso mostraron al camión completamente volcado sobre la calle y espuma contra incendios vertida sobre las balitas de gas licuado con el fin de evitar una explosión. Testigos alegaron que el camión tuvo problemas con los frenos.