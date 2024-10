Fanáticos de El Taiger renuevan su apoyo a "St Jude", su emotiva canción dedicada a los niños con cáncer

De las canciones de El Taiger hay una en específico que desvela en gran medida sus sentimientos, “St Jude”, el tema cuyo videoclip estrenó en mayo de 2023 dedicado a los niños enfermos de cáncer en este hospital.

Tras el fallecimiento del artista el pasado 10 de octubre a causa de un disparo en la cabeza, muchos de sus fanáticos y seguidores han renovado su apoyo a esta canción que antes del incidente no llegaba a las 100 mil reproducciones en YouTube.

“La hice para que todo lo que se recaude vaya a los niños de St Jude que tienen una condición especial. Una canción que todo el mundo sabe que, si tú das un like, tú salvas una vida”, fueron las palabras de José Manuel Carbajal sobre este tema en una entrevista que recordó Un Martí To Durako en Instagram.

Las reacciones de los fans de El Taiger no se hicieron esperar: “No sé si las veces que uno entre a ver la canción cuenta pero he entrado a YouTube como 15 veces a escuchar la canción”; “En su locura el más cuerdo y el que más corazón tenía”; “Hay que llevarla al millón ya él está en el cielo pero aún se puede salvar a muchos niños que lo necesitan”; “Vamos a hacer cumplir su deseo”; “Eso es una orden vamos para el millón ese”; “El clase perro corazón que tenía se le siente en la voz, como con ganas de llorar”; “Estamos y estaremos tu fans contigo para la vida entera”; “Tremendo corazón pero la gente prefiere fijarse en sus defectos que al final todo el mundo tiene defectos”.

En su canal de YouTube, donde la canción ha superado en los últimos días las 530 mil reproducciones, son muchos los comentarios que han dejado sus fanáticos luego del incidente que le costó la vida.

“Aquí todos los que vinimos para ayudarte a llegar al millón para los niños del St Jude como tanto querías, ya que no pudimos lograr salvar tu vida”; “Perdónanos José, por no hacer antes viral esta canción, por no brindarte la ayuda que necesitabas. Que en paz descanses”; “Soy una de las que vino a escuchar esta canción después de su muerte y ni siquiera sabía que estaba, aquí mi aporte para tu labor en la tierra”; “Compartamos este gran tema paisanos y terminemos de cumplir la labor que La Tranka de nuestro país vino a hacer en la tierra”; “Si es cierto que este tema era tan importante para ti, aquí tienes mi apoyo. Bonito viaje”; “Hagámoslo real el millón que José nos pidió. Sé que donde esté lo hará feliz”, de lee en algunos de los más de siete mil comentarios.