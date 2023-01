El Taiger estrena emotiva canción dedicada a los niños del Hospital St Jude

El cantante cubano José Manuel Carbajal, mejor conocido por su nombre artístico El Taiger, estrenó este viernes un emotivo tema dedicado a los niños del Hospital St Jude.

El artista ya había dado adelantos de este proyecto y afirmó que las ganancias de las canciones dedicadas a este centro médico estarían dedicadas a la investigación y tratamiento de los niños con cáncer.

"Espero que estas canciones sean del agrado de todos para un bien mayor. Doy lo que tengo, mi granito de arena con música, las regalías serán para el beneficio de esta institución. No me busques donde me quieren, búscame en las causas más justas. Dios es grande", dijo el reguetonero.

El contador de visualizaciones del tema en YouTube va caminando rápido, prueba de que la canción está teniendo muy buena aceptación entre los seguidores del artista, quienes ya lo esperaban con ansias luego de un pequeño adelanto que había publicado en sus redes la pasada semana.

La canción comienza con un sample de "It's a beautiful day", uno de los temas que se han hecho más virales en el último mes en TikTok e Instagram. El tema original es interpretado a capela por el niño Jermaine Edwards y ha sido multiversionado por músicos de todo el mundo.

"Apareciste, te necesitaba, me lo diste todo a cambio de nada. Gracias mi rey, Jesús es mi rey", canta El Taiger en su versión, en la que habla de sacrificios y de que creer en Dios le ha dado "aire cuando más me asfixio".