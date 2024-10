¡Al más puro estilo de "El Rey León"! Bebeshito presume de su hija Mía en las redes

De algo no caben dudas, Oniel Bebeshito es un papá “chocho”, desde que nació su pequeña Mía el reguetonero está completamente enamorado de su hija.

Con un orgullo inmenso el reguetonero presume de la bebé en redes sociales al más puro estilo de la película de dibujos animados de Disney El Rey León.

Bebeshito compartió un divertido video en Instagram que hizo reír a muchos de sus seguidores.

Mientras en el televisor se observa la escena icónica del filme en la que el mono Rafiki alza a Simba siendo un cachorro de león para presentarlo a los animales de la selva, el cantante alza en brazos a Mía imitando la misma secuencia.

Lo más gracioso es que la pequeña se queda muy tranquila en los brazos de su papá mirando los llamativos colores del león en la pantalla.

Cientos de comentarios desató el video de Bebeshito: “La carita de Mía tipo ‘que está pasando’”; “Ella mirando el león”; “Me encantó”; “¡Lo amé! ¡Qué ocurrentes son!”; “Esa Bebeshita es bella”; “Qué linda está”; “Me la como”; “Ay qué hermosura que Dios me la bendiga”; “Qué cosa más hermosa Dios mío”; “Qué bebé más hermosa”; “Qué linda, quedó muy lindo, me encantó y su carita, qué ternurita”; “Muero de amor, su carita”; “Lo haré con mi bebé”; “La carita de Mía, mamita, papito qué están haciendo”; “La Bebeshita no es un juguete”.

Desde que el reguetonero llegó a Miami a inicios de octubre, tanto él como su pareja Rachel Arderi han compartido en sus redes muchas fotos y videos disfrutando de su niña y de esta etapa tan especial en sus vidas.