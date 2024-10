¿American Dream Miami en riesgo? La disputa que podría retrasar el centro comercial más grande de EE.UU.

American Dream Miami, el megacentro comercial que se convertiría en el más grande de Estados Unidos y el sexto a nivel mundial, es considerado el proyecto más significativo en el condado de Miami-Dade y un gran impulso para la economía local. El ambicioso plan generaría alrededor de 14.000 nuevos empleos una vez finalizado, con puestos que van desde dependientes y cajeros hasta animadores y cocineros. Además, se estima que atraería a 30 millones de visitantes anuales y recibiría alrededor de 70.000 vehículos diarios.

Imagen del proyecto foto de americandream.com

Según ha informado el Miami Herald, American Dream está enfrentando un problema grave: la posible pérdida de una gran parte del terreno necesario para su construcción. El desarrollador del proyecto, Triple Five (propietarios de Mall of America), se encuentra en una disputa legal con Graham Companies (detrás del proyecto de Miami Lakes), el urbanizador que inicialmente acordó venderle a Triple Five una parcela de 63 acres en 2014 para el proyecto, ubicado en las afueras de Hialeah.

Triple Five ha estado pagando millones en extensiones desde 2014 para mantener el acuerdo vigente, pero ahora, después de 10 años, Graham está exigiendo nuevas condiciones y sanciones financieras. Triple Five ha recurrido a los tribunales para evitar perder el terreno, argumentando que el acuerdo de compra debería seguir vigente, en parte debido a los retrasos provocados por la pandemia de COVID-19, que trastocaron el cronograma del proyecto.

La disputa involucra alrededor de un tercio del terreno total necesario para el megacentro comercial, que ocuparía 175 acres. La relación entre ambos desarrolladores, que alguna vez fueron aliados, ha empeorado. Graham parece ahora más interesado en cambiar el uso del terreno a un propósito industrial, lo que iría en contra del plan original de construir un centro comercial gigante con atracciones como una pista de esquí cubierta y un lago submarino.

En su demanda, Triple Five acusa a Graham de querer "tomar el dinero y huir", dejando a Triple Five con pérdidas millonarias después de años de inversión en el proyecto. El problema se agrava porque Triple Five también necesita grandes inversiones en infraestructura para que el proyecto pueda avanzar, incluyendo la construcción de carreteras y sistemas de alcantarillado que beneficiarían tanto a su proyecto como al terreno de Graham. Además, Triple Five está buscando financiamiento público y subsidios del condado de Miami-Dade para cubrir estos costos.

Los comisionados del condado han retrasado una votación sobre la eliminación de una prohibición de subsidios que afecta a American Dream Miami, lo que también pone en riesgo el proyecto.

En resumen, Triple Five se encuentra en una posición complicada, ya que no solo enfrenta la posible pérdida de una parte importante del terreno, sino que también depende de subsidios y apoyo gubernamental para continuar con la construcción. Mientras tanto, Graham parece estar revaluando el proyecto y buscando cambiar el uso de la tierra, lo que ha generado esta disputa legal que podría determinar el futuro de American Dream Miami. Actualmente aún no se ha comenzado la construcción. Su fecha de apertura actual sigue siendo finales de 2026 cuando se resuelvan estos problemas.

Con una inversión de más de 4.000 millones de dólares, el complejo no solo incluirá tiendas, sino también un parque temático, un parque de entretenimiento, actividades submarinas, una pista de esquí, un teatro del Cirque du Soleil, una montaña rusa, restaurantes y un hotel con 2.000 habitaciones.